World Happiness Report 2025: Finnland bleibt das glücklichste Land der Welt

München, 20.03.2025 | 14:17 | nmh

Finnland bleibt das glücklichste Land der Welt – das geht aus dem neuen World Happiness Report 2025 hervor. Der Bericht, der jährlich am 20. März veröffentlicht wird, zeigt: Besonders in Ländern mit starkem sozialen Zusammenhalt sind die Menschen zufriedener. Deutschland rutscht im Vergleich zum Vorjahr weiter ab und landet nur auf Platz 22.



Der World Happiness Report 2025 bestätigt Finnlands Spitzenposition im weltweiten Glücks-Ranking. Zum achten Mal in Folge landet das Land auf Platz eins. Dänemark, Island, Schweden und die Niederlande folgen auf den weiteren Plätzen. Laut dem Report zeichnen sich die nordischen Länder durch ein besonders starkes soziales Sicherheitsnetz, geringe Einkommensunterschiede und ein ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl aus​.Deutschland rutscht im aktuellen Bericht auf Rang 22 ab – im Vorjahr lag es noch auf Platz 24. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler führen den Rückgang unter anderem auf soziale Unterschiede und ein gesunkenes Vertrauen in politische Institutionen zurück. Besonders auffällig: In Ostdeutschland ist die Lebenszufriedenheit weiterhin niedriger als im Westen​.Das diesjährige Motto des Berichts lautet „Caring and Sharing“. Die Untersuchung zeigt, dass Menschen oft unterschätzen, wie hilfsbereit ihre Mitmenschen sind. Tatsächlich geben doppelt so viele Menschen einen verlorenen Geldbeutel zurück, als erwartet wird. Auch gemeinsames Essen und das Zusammenleben mit anderen steigern das Glücksgefühl. Besonders in Lateinamerika, wo Mahlzeiten oft in Gesellschaft eingenommen werden, berichten Menschen daher von höherer Lebenszufriedenheit​.