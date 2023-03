Yosemite Nationalpark auf unbestimmte Zeit geschlossen

München, 03.03.2023 | 11:54 | spi

Der beliebte Yosemite-Nationalpark in Kalifornien ist für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Heftige Schneefälle hatten am Samstag die Straßen und Wege komplett zugeschneit, weshalb die Ranger den Park zunächst bis Mittwoch schließen wollten. Da das eisige Unwetter jedoch anhält, bleibt der Park bis auf weiteres geschlossen.



Gewaltige Schneemassen machen zurzeit den Besuch des Yosemite-Nationalparks unmöglich.

Mit 3,67 Millionen Besucherinnen und Besuchern gilt der Yosemite-Nationalpark als eines der beliebtesten Ausflugsziele in den USA. Eis und Schnee sind in dem rund 3.000 Quadratkilometer großen, von Bergen durchzogenen Naturgebiet keine Seltenheit. Doch jetzt fegten so heftige Schneestürme über die Landschaft, dass der Tourismusbetrieb eingestellt werden musste. Teilweise erreichten die Schneemassen eine Höhe von 4,5 Metern.Die Ranger des Yosemite-Nationalparks arbeiten nach eigenen Angaben daran, wichtige Systeme wieder in Gang zu bringen und die Straßen zu räumen. Besucherinnen und Besucher dürfen den Park aus Sicherheitsgründen nicht betreten. In Notfällen können die Ranger nicht helfen. Reisende werden gebeten, sich auf der Website oder in den sozialen Medien zu informieren, wann der Nationalpark wieder geöffnet wird.Im Yosemite-Nationalpark leben unzählige Pflanzen und Tiere in unberührter Natur. Die geologischen Gegebenheiten und die einzigartigen Böden bieten Lebensraum für sehr seltene Arten. Besucherinnen und Besucher erkunden meist das zentrale Tal, das Yosemite Valley. Dort warten imposante Bergformationen wie der El Captain und der Half Dome auf Naturbegeisterte. Für viele sind die unzähligen Wasserfälle, allen voran der obere Yosemite Fall, das Highlight des Nationalparks.