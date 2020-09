Reisewarnung in Kroatien: Zadar gilt als neues Risikogebiet

München, 03.09.2020 | 08:15 | soe

In Kroatien wurde mit Zadar am Abend des 2. September eine dritte Region durch das Robert Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft. In der Folge erließ das Auswärtige Amt eine Reisewarnung. Entspannung gibt es hingegen in Belgien, dort wurde die Reisewarnung für Antwerpen aufgehoben.



Zadar gilt seit dem 2. September als Corona-Risikogebiet.



In Belgien gibt es hingegen gute Nachrichten für Urlauber. Die Infektionslage in der Provinz Antwerpen hat sich so weit erholt, dass sie nicht mehr als Risikogebiet gilt. Die Reisewarnung wurde in der Folge aufgehoben. Auch die rumänischen Kreise Neamt und Gorj sind keine Risikogebiete mehr und können wieder bereist werden. Die Gespanschaft Zadar ist eine der touristisch bedeutendsten Regionen Kroatiens und umfasst auch einen Teil der Insel Pag, die besonders bei Partyurlaubern beliebt ist. Nachdem am 20. August bereits die Verwaltungsbezirke Šibenik-Knin und Split-Dalmatien zu Risikogebieten wurden, wurde nun auch in Zadar der Grenzwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten. Für Urlaubsheimkehrer aus Zadar bedeutet dies die Verpflichtung zu einem kostenfreien Corona-Test bei der Einreise nach Deutschland, bis zu dessen Ergebnis sie in häuslicher Quarantäne bleiben müssen. Wer mit dem Auto aus dem Kroatien-Urlaub zurück nach Deutschland fährt, darf Österreich nur ohne Stopps durchqueren.In Belgien gibt es hingegen gute Nachrichten für Urlauber. Die Infektionslage in der Provinz Antwerpen hat sich so weit erholt, dass sie nicht mehr als Risikogebiet gilt. Die Reisewarnung wurde in der Folge aufgehoben. Auch die rumänischen Kreise Neamt und Gorj sind keine Risikogebiete mehr und können wieder bereist werden.

Weitere Nachrichten über Reisen

