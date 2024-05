Zakynthos: Shipwreck Beach auch im Sommer 2024 gesperrt

München, 14.05.2024 | 12:47 | sei

Die griechische Urlaubsinsel Zakynthos muss weiterhin auf ihr berühmtestes Wahrzeichen verzichten. Der Navagio Beach, auch als Shipwreck Beach bekannt, bleibt im Sommer 2024 nach wie vor geschlossen. Der Grund für die andauernde Sperrung liegt in der noch immer bestehenden Gefahr von Erdrutschen und Felsabgängen in der Bucht.



Die Entscheidung fiel Anfang Mai durch die Ministerien für Zivilschutz und Tourismus, welche sich damit nach der Empfehlung der EPPO (National Earthquake Planning and Protection Organization) richteten. Demnach bleiben das Betreten des Strandes sowie das Schwimmen in der Bucht weiterhin verboten, Boote dürfen eine imaginäre Linie zwischen dem nördlichen und dem südlichen Ende der Bucht nicht überqueren. Auch der Blick auf den Strand von den umgebenden Klippen aus ist derzeit nicht möglich: Das vor allem durch die sozialen Medien bekannt gewordene Plateau ist ebenfalls gesperrt. Einheimische und Touristen sowie Touristinnen dürfen sich dem Abhang nicht weiter als bis auf zehn Meter nähern. Damit wird den weiterhin bestehenden Sicherheitsrisiken Rechnung getragen, die laut EPPO am Shipwreck Beach herrschen. So können Erdrutsche oder Felsabstürze nicht ausgeschlossen werden.Normalerweise tummeln sich im türkisblauen Wasser der Bucht zahlreiche Boote und der Strand rund um das malerische Schiffswrack ist von Urlaubern und Urlauberinnen bevölkert. Seit September 2022 jedoch ist der Zugang zu Land sowie zu Wasser verboten. Damals verursachte ein mit dem Wert 5,4 auf der Richterskala ausschlagendes Erdbeben einen Geröllabgang an dem beliebten Strand. Verletzt wurde niemand, die Inselregierung verhängte in der Folge jedoch aus Sicherheitsgründen die Sperrung. Seither wird die Sicherheitslage zweimal pro Jahr neu bewertet, die nächste Überprüfung ist für den Herbst 2024 angesetzt.Charakteristisch für den von hohen Klippen umgebenen Strand ist das Wrack eines dort 1980 auf Grund gelaufenen Frachters. Inzwischen stark verrostet und halb unter Sand begraben, gelten auch die Reste der „Panagiotis“ selbst nun als einsturzgefährdet und sind als Selfie-Kulisse mit Vorsicht zu genießen. Wann genau der Navagio Beach wieder freigegeben werden wird und ob Maßnahmen zur Wiederherstellung seiner Sicherheit geplant sind, ist aktuell noch nicht bekannt.