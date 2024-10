Zugvögel am Wattenmeer: Millionen Vögel auf Rast vor großer Reise

München, 11.10.2024 | 09:26 | spi

Im niedersächsischen Wattenmeer versammeln sich im Oktober Millionen Zugvögel, um vor ihrem Weiterflug in die Winterquartiere Kraft zu tanken. An der Küste und auf den Inseln können Reisende dieses Naturschauspiel hautnah erleben. Beobachtungsstationen und Exkursionen bieten interessante Einblicke in die Vogelwelt.



Zugvögel wie Gänse und Knutts sammeln im Wattenmeer Kraft für ihre Weiterreise.



Beste Plätze zur Vogelbeobachtung



Von Ostfriesland bis Cuxhaven stehen den Besucherinnen und Besuchern verschiedene Beobachtungsstationen zur Verfügung. Orte wie der Pilsumer Leuchtturm und der Vareler Hafen bieten optimale Bedingungen, um die Zugvögel zu beobachten. Fachleute vor Ort unterstützen mit Ferngläsern und geben Auskunft über die verschiedenen Arten.



Der Knutt im Fokus



Ein besonderer Zugvogel ist der Knutt, der nach einer langen Reise aus der Arktis im Wattenmeer Rast macht. Mit seiner speziellen Ernährung und den Herausforderungen durch den Klimawandel steht er in diesem Jahr besonders im Mittelpunkt. Ornithologen und Ornithologinnen warnen vor einem Rückgang der Knutts aufgrund veränderter Brutbedingungen in der Arktis.



Quelle: dpa Das Wattenmeer dient jedes Jahr im Herbst als Zwischenstopp für Zugvögel aus Europa, Asien und Amerika. Hier tanken Gänse, Säbelschnäbler und Alpenstrandläufer ihre Energiereserven, bevor sie ihre Reise in wärmere Gefilde fortsetzen. Besonders viele Vögel sind jetzt im Oktober zu sehen, wenn der Vogelzug seinen Höhepunkt erreicht.Von Ostfriesland bis Cuxhaven stehen den Besucherinnen und Besuchern verschiedene Beobachtungsstationen zur Verfügung. Orte wie der Pilsumer Leuchtturm und der Vareler Hafen bieten optimale Bedingungen, um die Zugvögel zu beobachten. Fachleute vor Ort unterstützen mit Ferngläsern und geben Auskunft über die verschiedenen Arten.Ein besonderer Zugvogel ist der Knutt, der nach einer langen Reise aus der Arktis im Wattenmeer Rast macht. Mit seiner speziellen Ernährung und den Herausforderungen durch den Klimawandel steht er in diesem Jahr besonders im Mittelpunkt. Ornithologen und Ornithologinnen warnen vor einem Rückgang der Knutts aufgrund veränderter Brutbedingungen in der Arktis.Quelle: dpa

Weitere Nachrichten über Reisen

11.10.2024 Naturwunder des Jahres 2024: Langwarder Groden im Norden Niedersachsens Der Langwarder Groden an der Nordseeküste auf der Halbinsel Butjadingen wurde zum Naturwunder des Jahres 2024 gewählt. Auf dem zweiten Platz landet ein Berg in Sachsen. Der Langwarder Groden an der Nordseeküste auf der Halbinsel Butjadingen wurde zum Naturwunder des Jahres 2024 gewählt. Auf dem zweiten Platz landet ein Berg in Sachsen.

11.10.2024 Hurrikan Milton richtet schwere Verwüstungen in Florida an Hurrikan Milton hat Florida mit voller Wucht getroffen und massive Schäden hinterlassen. Mehr als drei Millionen Menschen sind ohne Strom. Der Sturm schwächt sich ab, bleibt aber gefährlich. Hurrikan Milton hat Florida mit voller Wucht getroffen und massive Schäden hinterlassen. Mehr als drei Millionen Menschen sind ohne Strom. Der Sturm schwächt sich ab, bleibt aber gefährlich.

10.10.2024 Helgolandfahrten von und nach Büsum fallen wegen Sturms aus Aufgrund der stürmischen Wetterlage entfallen am heutigen Donnerstag die Fährüberfahrten von Büsum nach Helgoland. Auch weitere Ausflugsfahrten sind betroffen. Aufgrund der stürmischen Wetterlage entfallen am heutigen Donnerstag die Fährüberfahrten von Büsum nach Helgoland. Auch weitere Ausflugsfahrten sind betroffen.

10.10.2024 Rügenbrücke am 12. Oktober wegen Marathon gesperrt Am 12. Oktober müssen sich Urlauber und Urlauberinnen auf dem Weg nach Rügen auf Behinderungen einstellen. Grund ist eine Marathonveranstaltung. Am 12. Oktober müssen sich Urlauber und Urlauberinnen auf dem Weg nach Rügen auf Behinderungen einstellen. Grund ist eine Marathonveranstaltung.