Zyklon Alfred nähert sich der Küste von Queensland

24.02.2025

Vor der Küste Queenslands hat sich Zyklon Alfred gebildet und entwickelt sich derzeit zu einem stärkeren Sturm. Der Wirbelsturm wurde am Sonntag als Kategorie-1-Zyklon eingestuft, hat sich mittlerweile jedoch zu einem Kategorie-2-System verstärkt. Prognosen zufolge könnte er bis Dienstag oder Mittwoch die Kategorie 3 erreichen. Der genaue Verlauf bleibt noch unklar. Es besteht allerdings das Risiko, dass der Zyklon am kommenden Wochenende auf die Küste trifft.



Zyklon Alfred intensiviert sich vor der Küste Queenslands und könnte die Küstenregionen am Wochenende erreichen (Symbolbild).

Zyklon Alfred befindet sich derzeit etwa 910 Kilometer nordöstlich von Cairns und zieht langsam in südöstlicher Richtung über das Korallenmeer. Das Bureau of Meteorology (BOM) erwartet, dass der Zyklon im Laufe der Woche weiter an Stärke zunimmt und bereits am Dienstag Kategorie 3 erreicht, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometern pro Stunde. Laut Meteorologin Miriam Bradbury vom BOM bleibt der Wirbelsturm in den kommenden Tagen voraussichtlich mehrere Hundert Kilometer von der Küste entfernt. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass Alfred zum Wochenende Kurs auf die zentrale oder südliche Küste Queenslands nimmt und dort möglicherweise auf Land trifft. Die genaue Zugbahn sei jedoch noch schwer vorherzusagen.Auch wenn der Zyklon derzeit noch weit offshore liegt, spüren einige Küstenregionen bereits erste Auswirkungen. Stärkere Winde, raue See und erhöhte Wellen wurden entlang der Küste von Cairns bis Coolangatta gemeldet. Meteorologe Shane Kennedy warnte zudem vor möglichen Überschwemmungen in niedrig gelegenen Gebieten durch hohe Tiden, die im Zusammenspiel mit dem Zyklon zu Küstenerosion und lokalen Überflutungen führen könnten. Für Schiffe in der Region wurden bereits Sturmwarnungen ausgegeben, da mit orkanartigen Böen gerechnet wird. Bewohnerinnen und Bewohner der Küstenregionen sind angehalten, die Wetterwarnungen aufmerksam zu verfolgen und sich auf mögliche Evakuierungen vorzubereiten.Die Behörden fordern die Bevölkerung entlang der Küste auf, sich auf die mögliche Annäherung des Zyklons vorzubereiten. Jasper Humphries von der State Emergency Service (SES) empfahl den Bewohnerinnen und Bewohnern, lose Gegenstände im Garten zu sichern, lockere Äste von Bäumen zu entfernen und Notfallpläne zu erstellen. Auch die Surf Life Saving Queensland warnt vor gefährlichen Strömungen und hohen Wellen und rät davon ab, in den kommenden Tagen an den betroffenen Küstenabschnitten zu schwimmen.