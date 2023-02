Zyklon Freddy trifft Mauritius

München, 20.02.2023 | 16:18 | spi

Der Tropensturm Freddy zieht am Montag, dem 20. Februar, knapp an der Insel Mauritius vorbei. Es werden Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern pro Stunde erwartet. Die Behörden haben eine Zyklonwarnung der Klasse 3 herausgegeben. Flüge und öffentliche Verkehrsmittel werden bis zum späten Dienstag eingestellt.



Mauritius wurde in der Vergangenheit schon häufiger von Zyklonen getroffen.

Derzeit bewegt sich der Tropensturm auf Mauritius zu. Allerdings wird der Zyklon die Insel in einer Entfernung von 120 Kilometern passieren und dann an Kraft verlieren. Dennoch muss mit starken Windböen und Überschwemmungen gerechnet werden. Die Behörden sprechen von einer unmittelbaren Bedrohung für die Insel.Aus Sicherheitsgründen hat der internationale Flughafen Sir Seewoosagur Ramgoolam auf Mauritius schon am frühen Montagmorgen seinen Betrieb eingestellt. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel folgten dem Sicherheitsgedanken und werden bis einschließlich Dienstag nicht fahren. Wie lange die Einschränkungen andauern werden, kann noch nicht genau gesagt werden.Urlauberinnen und Urlauber auf Mauritius sollten die Warnungen ernst nehmen und den Anweisungen der Behörden Folge leisten. Im Zweifel gibt das Hotelpersonal Auskunft. In jedem Fall sollten sich Reisende mit geplanten Flügen am Montag oder Dienstag, mit ihrem Reiseveranstalter oder ihrer Fluggesellschaft in Verbindung setzen.