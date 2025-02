Zyklon Zelia bedroht Australiens Nordwestküste

München, 13.02.2025 | 09:48 | nmh

Australien bereitet sich auf den Tropensturm Zelia vor, der auf die Nordwestküste zusteuert. Der Zyklon hat sich bereits verstärkt und könnte bis Freitag in der Region Pilbara auf Land treffen. Meteorologinnen und Meteorologen warnen vor massiven Regenfällen, die in den kommenden Tagen möglicherweise zu Überschwemmungen führen.



Der Tropensturm Zelia befindet sich derzeit rund 280 Kilometer westlich von der australischen Stadt Broome und 270 Kilometer nordöstlich von Port Hedland. Besonders betroffen sind Gebiete zwischen De Grey und Wallal Downs, wo der Zyklon voraussichtlich auf Land treffen wird. Die australische Wetterbehörde warnt, dass Zelia in den kommenden Tagen an Stärke gewinnen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometer pro Stunde erreichen könnte. Bereits jetzt sind erste Vorbereitungen im Gange.Einige Küstenregionen bereiten sich bereits auf Evakuierungen vor. Insbesondere Reisende in Wohnmobilen oder Zelten werden dringend aufgefordert, sicherere Unterkünfte aufzusuchen. Darüber hinaus könnten wichtige Verkehrswege wie der Great Northern Highway und der North West Coastal Highway in den kommenden Tagen gesperrt werden. Auch Häfen und Flughäfen sind in Alarmbereitschaft: Pilbara Ports hat angekündigt, alle Schiffe aus den betroffenen Gebieten zu verlegen und den Hafenbetrieb vorübergehend einzustellen.Touristinnen und Touristen sollten alternative Reiserouten erwägen. Das australische Department of Fire and Emergency Services (DFES) warnt Reisende, ihre Pläne anzupassen. Besonders Wohnmobil- und Zeltreisende sollten sich auf alternative Unterkünfte einstellen oder die Region frühzeitig verlassen. Weiterhin betonen die Behörden, dass Reisende die aktuellen Wetterwarnungen genau verfolgen und sich stets über Maßnahmen in ihrer Region informieren sollten.