Zypern: Einreise ohne Flight Pass ab 18. April

München, 08.04.2022 | 10:40 | twi

Die zyprische Regierung hat weitere Lockerungen ihrer Maßnahmen zum Schutz vor COVID-19 angekündigt. Ab dem 18. April soll beispielsweise die Pflicht zum Ausfüllen des Cyprus Flight Pass vor der Abreise entfallen. Nach wie vor gilt für die Einreise in den Inselstaat im Mittelmeer jedoch die 3G-Regelung.



Der Flight Pass ist die digitale Einreiseanmeldung für Zypern, die bis zum 17. April noch in den 48 Stunden vor Abflug ausgefüllt und beim Boarding vorgezeigt werden muss. Gleichzeitig entfällt am 18. April die Länderkategorisierung in Abhängigkeit von der aktuellen Corona-Lage. Seit Anfang März ermöglicht der Mittelmeerstaat die Einreise unter Einhaltung der 3G-Regel und folgte damit der Maßgabe der Europäischen Union. Das heißt, Urlauberinnen und Urlauber müssen in den letzten neun Monaten doppelt gegen das Coronavirus geimpft worden sein oder bereits eine Auffrischungsdosis erhalten haben, welche unbegrenzt gültig ist. Außerdem wird für die Einreise ein maximal 180 Tage altes Genesungszertifikat oder ein höchstens 72 Stunden alter PCR- beziehungsweise maximal 24 Stunden alter Antigentest akzeptiert.Ab dem 11. April muss in öffentlichen Bereichen im Freien nicht länger ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Zudem ist ab diesem Tag am Arbeitsplatz kein sogenannter Safe Pass mehr Pflicht. Über dieses Zertifikat lassen sich Impfungen gegen das Coronavirus, Negativtests auf oder die Genesung von COVID-19 nachweisen. Eine Woche später entfällt die Pflicht zum Vorzeigen des Safe Pass auch im Einzelhandel sowie in Einkaufszentren. Ansonsten bleiben die Infektionsmaßnahmen des Landes vorerst in Kraft. So gilt in vielen gastronomischen sowie kulturellen Einrichtungen noch die 2G-Regel. Zudem herrscht in allen öffentlichen geschlossenen Räumen weiterhin eine Maskenpflicht. Von dieser sind nur Kinder bis sechs Jahre befreit.Zypern erholt sich derzeit von der heftigsten Infektionswelle, die ihren Höhepunkt am 31. März mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 3.834,6 erreicht hatte. Seitdem fallen die Zahlen rapide ab, am 8. April wurde nur noch ein Wert von 2.411,6 gemeldet. Von der knapp 900.000 Personen zählenden Bevölkerung haben sich bis zum 4. April 70 Prozent vollständig gegen das Coronavirus impfen lassen. Für denselben Tag wurde zudem gemeldet, dass etwas mehr als die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner Zyperns bereits eine Auffrischungsdosis erhalten hat.