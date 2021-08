Testpflicht: Zypern verschärft Einreise für Deutsche

München, 24.08.2021 | 09:23 | lvo

Zypern hat das nationale Corona-Risikoranking angepasst. Wie die zyprische Regierung am Dienstag verlauten ließ, wurde Deutschland dabei in die Kategorie Orange eingestuft. Somit verschärfen sich für Urlauber aus Deutschland die Einreisebedingungen in den Inselstaat im Mittelmeer: Ab dem 26. August unterliegen sie wieder einer Testpflicht.



Zypern verschärft die Einreisebestimmungen für Deutsche.



Weitere Reisebestimmungen für Zypern



Bis die Neuerung greift, gehört Deutschland noch der Stufe Grün an. Ungeimpfte und nicht genesene Touristen dürfen demnach nur noch bis einschließlich 25. August ohne Test einreisen. Von deutscher Seite aus wird Zypern seit dem 11. Juli als Hochrisikogebiet eingestuft. Reiserückkehrer müssen somit die digitale Einreiseanmeldung durchführen, bevor sie zurück nach Deutschland kommen. Zudem gelten eine generelle Testpflicht sowie eine Quarantäne bei der Einreise in die Bundesrepublik. Geimpfte und Genesene können beides mit einem entsprechenden Nachweis umgehen. Zudem ist eine Freitestung aus der Isolation durch einen Negativ-Test ab dem fünften Tag möglich. Für Kinder unter zwölf Jahren endet die Quarantäne automatisch nach Tag fünf.



Informationen zum Cyprus Flight Pass



Vor dem Abflug müssen sich Zypern-Urlauber online registrieren, um den sogenannten Cyprus Flight Pass zu erhalten. Dieser muss bei der Einreise vorgelegt werden. Das Dokument enthält den Bescheid über eine Impfung, Genesung oder einen höchstens 72 Stunden alten Negativ-Test. In den ersten sieben Tagen des Aufenthalts in dem Inselstaat gilt eine Nachweispflicht des Cyprus Flight Pass beim Besuch öffentlicher Einrichtungen wie der Gastronomie, von Geschäften oder Freizeit- und Kultureinrichtungen. Ab dem siebten Tag müssen Ungeimpfte und Nicht-Genesene eine andere Art des Safe Pass vorlegen, der einen weiteren maximal 72 Stunden alten Negativ-Test bescheinigt. Geimpfte und Genesene benötigen dann nur noch ihr entsprechendes Zertifikat. Deutschland ist von der Stufe Grün auf die Stufe Orange gerutscht. Für Reisende auf dem Weg nach Zypern ändern sich damit künftig die Einreisebedingungen. Ab Donnerstag muss bei der Einreise wieder ein negatives Testergebnis nachgewiesen werden. Zulässig sind dafür ausschließlich negative PCR-Tests, deren Abstrich bei Einreise nicht älter als 72 Stunden ist. Gegen das Coronavirus Geimpfte sowie von COVID-19 Genesene können weiterhin ohne Test einreisen.Bis die Neuerung greift, gehört Deutschland noch der Stufe Grün an. Ungeimpfte und nicht genesene Touristen dürfen demnach nur noch bis einschließlich 25. August ohne Test einreisen. Von deutscher Seite aus wird Zypern seit dem 11. Juli als Hochrisikogebiet eingestuft. Reiserückkehrer müssen somit die digitale Einreiseanmeldung durchführen, bevor sie zurück nach Deutschland kommen. Zudem gelten eine generelle Testpflicht sowie eine Quarantäne bei der Einreise in die Bundesrepublik. Geimpfte und Genesene können beides mit einem entsprechenden Nachweis umgehen. Zudem ist eine Freitestung aus der Isolation durch einen Negativ-Test ab dem fünften Tag möglich. Für Kinder unter zwölf Jahren endet die Quarantäne automatisch nach Tag fünf.Vor dem Abflug müssen sich Zypern-Urlauber online registrieren, um den sogenannten Cyprus Flight Pass zu erhalten. Dieser muss bei der Einreise vorgelegt werden. Das Dokument enthält den Bescheid über eine Impfung, Genesung oder einen höchstens 72 Stunden alten Negativ-Test. In den ersten sieben Tagen des Aufenthalts in dem Inselstaat gilt eine Nachweispflicht des Cyprus Flight Pass beim Besuch öffentlicher Einrichtungen wie der Gastronomie, von Geschäften oder Freizeit- und Kultureinrichtungen. Ab dem siebten Tag müssen Ungeimpfte und Nicht-Genesene eine andere Art des Safe Pass vorlegen, der einen weiteren maximal 72 Stunden alten Negativ-Test bescheinigt. Geimpfte und Genesene benötigen dann nur noch ihr entsprechendes Zertifikat.

Weitere Nachrichten über Reisen

25.08.2021 Spanien: Katalonien hebt Ausgangssperre auf Die spanische Urlaubsregion Katalonien hebt die bestehenden Ausgangssperren zum 27. August auf. Weitere Corona-Maßnahmen werden jedoch verlängert. Die spanische Urlaubsregion Katalonien hebt die bestehenden Ausgangssperren zum 27. August auf. Weitere Corona-Maßnahmen werden jedoch verlängert.

24.08.2021 Großbritannien fordert Reisepass für Einreise ab 1. Oktober Großbritannien verlangt ab Oktober 2021 einen Reisepass von Einreisenden aus Deutschland. Ein Visum wird für touristische Aufenthalte jedoch weiterhin nicht gefordert. Großbritannien verlangt ab Oktober 2021 einen Reisepass von Einreisenden aus Deutschland. Ein Visum wird für touristische Aufenthalte jedoch weiterhin nicht gefordert.

24.08.2021 Portugal: Neue Corona-Regeln für Gastronomie Portugal hat zum 23. August 2021 neue Corona-Regeln für die Gastronomie eingeführt. Ab sofort gilt unter anderem eine Sperrstunde ab 2 Uhr. Portugal hat zum 23. August 2021 neue Corona-Regeln für die Gastronomie eingeführt. Ab sofort gilt unter anderem eine Sperrstunde ab 2 Uhr.

23.08.2021 Montenegro verschärft Einreise für Deutsche: Quarantänepflicht ab 24. August Montenegro verschärft die Einreisebestimmungen. Wer künftig kein COVID-Zertifikat der EU vorweisen kann, muss in Quarantäne. Montenegro verschärft die Einreisebestimmungen. Wer künftig kein COVID-Zertifikat der EU vorweisen kann, muss in Quarantäne.