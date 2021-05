Zypern lockert Corona-Maßnahmen

München, 07.05.2021 | 11:05 | cge

Zypern geht einen Schritt aus dem Corona-Lockdown und plant Erleichterungen. Ab dem 10. Mai 2021 dürfen viele Geschäfte und Dienstleistungen ihre Arbeit wiederaufnehmen. Zudem wird die Bewegungsbeschränkung aufgehoben und die Ausgangssperre nach hinten verschoben.



Ab dem 10. Mai 2021 dürfen die Bürger Zyperns ihre Häuser wieder ohne zeitliche Beschränkung und ohne vorherige Erlaubniserteilung via SMS verlassen. Möglich ist dies dann wieder bis 23 Uhr, zwei Stunden länger als bisher. Viele Geschäfte und Dienstleister wie Restaurants, Bars, Cafés oder Fitnessstudios dürfen ebenfalls wieder öffnen.Um diese Angebote sicher nutzen zu können und Zutritt zu erhalten, benötigen die Menschen einen speziellen Corona-Pass. Dieser weist nach, dass der Inhaber in den letzten sechs Monaten am Coronavirus erkrankt war und genesen ist oder bereits eine erste Impfung, die drei Wochen her ist, verabreicht wurde. Auch der Nachweis eines negativen PCR-Tests oder Antigen-Schnelltests aus den letzten 72 Stunden wird im Corona-Pass hinterlegt. Ohne die Nutzung des Corona-Passes wird der Zutritt zu Restaurants, Kirchen, Sporteinrichtungen und anderen nicht essenziellen Geschäften verwehrt. Neben den Lockerungen bleiben jedoch einige Restriktionen weiterhin bestehen. So bleiben unter anderem Unterhaltungseinrichtungen, wie Nachtclubs, geschlossen. Öffentliche Zusammenkünfte sind mit bis zu zehn Personen gestattet. In öffentlichen Verkehrsmitteln und an öffentlichen Plätzen gilt weiterhin eine Maskenpflicht.Zypern orientiert sich hinsichtlich der Einreisebestimmungen an einem Ampelsystem. In diesem wird Deutschland die Farbe Rot zugeordnet. Somit müssen sich Ankommende derzeit vorab online für den „Cyprus Flight Pass“ registrieren, der auf dem Flug ausgedruckt mitgeführt werden muss. Weiterhin müssen Einreisende einen maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Test vorweisen. Bei der Einreise ist ein kostenpflichtiger zweiter PCR-Test nötig. Bis zum Erhalt des Ergebnisses müssen sich Reisende in Quarantäne begeben. Ende April hat Zypern angekündigt, zum 10. Mai 2021 die Einreise- und Quarantänebestimmungen für Urlauber aus zahlreichen Staaten, darunter auch Deutschland, aufzuheben. Künftig müssen dann geimpfte Urlauber und Personen, die einen maximal drei Tage alten, negativen PCR-Test nachweisen können, nicht mehr in Quarantäne. Seitens des Robert Koch-Instituts wird Zypern als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Vom Auswärtigem Amt besteht eine Reisewarnung.