Zypern führt Maskenpflicht in Innenräumen wieder ein

München, 07.07.2022 | 09:34 | soe

Für Zypern ist die Befreiung von der Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen nach nur einem Monat wieder beendet. Nach einem starken Anstieg der Infektionszahlen in den letzten Tagen haben die Behörden die Maßnahme erneut in Kraft gesetzt, wie das Touristikportal Reise vor 9 berichtet. Ab morgen ist die Maske deshalb für alle Personen ab zwölf Jahren wieder obligatorisch, wenn sie Innenräume oder öffentliche Verkehrsmittel betreten.



Zypern führt zum 8. Juli die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen wieder ein.

Nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch verkündete der zyprische Gesundheitsminister Michalis Hadjipantela den neuen Beschluss, der am 8. Juli in Kraft tritt. Erst zum 1. Juni hatten die Behörden der beliebten Urlaubsinsel die Maskenpflicht in Innenräumen größtenteils abgeschafft, sie galt nur noch im Gesundheitswesen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Seit dem 28. Juni herrschte sie auch wieder beim Betreten von Apotheken, Labors und staatlichen Corona-Teststellen. Mit der Entscheidung gab die Regierung Zyperns dem Drängen zahlreicher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach, welche die Rückkehr der Schutzmaßnahme gefordert hatten. Bei Nichtbeachtung der Regel droht ein Bußgeld von bis zu 300 Euro.Zur Begründung des Regierungsbeschlusses verwies Hadjipantela auf den Anstieg der Corona-Infektionen in den letzten beiden Wochen. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz Anfang Juni noch bei 198, stieg sie bis Ende des letzten Monats auf 810,6 und mittlerweile auf über 1.200. Zypern gibt die Anzahl der Neuinfektionen nicht mehr täglich, sondern nur noch einmal pro Woche bekannt. Die Situation sei laut Aussage des Gesundheitsministers dennoch unter Kontrolle, solle sich aber nicht weiter verschärfen. Parallel zu den erhöhten Infektionszahlen sei auch die Zahl der COVID-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern gestiegen. Die vorherrschenden Corona-Varianten in Zypern sind inzwischen die Omikron-Untertypen BA.4 und BA.5, welche als sehr ansteckend gelten, jedoch nur selten schwere Krankheitsverläufe verursachen.Zyperns Regierung hatte mit der Ausweitung der Maskenpflicht zunächst vor allem aus Furcht gezögert, die Maßnahme könne die Erholung des internationalen Tourismus zurückwerfen. Vor der Pandemie trug der Reiseverkehr 12,6 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei, im Jahr 2020 sank dieser Wert auf 2,5 Prozent. Für die Einreise nach Zypern müssen sich Urlauber und Urlauberinnen nicht mehr registrieren, auch ein Corona-Zertifikat nach dem 3G-Prinzip wird nicht verlangt.