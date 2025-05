Ägypten startet digitales Notfallvisum – Pilotprojekt ab Juni in Kairo

Laut dem stellvertretenden Innenminister Khaled Abdel-Aal sollen Reisende bei Ankunft am Flughafen Kairo künftig über digitale Terminals oder eine App ein temporäres Visum beantragen können. Nach Eingabe der Passdaten und der Zahlung wird ein QR-Code generiert, mit dem das Visum überprüft werden kann. Die genauen Anforderungen, etwa für welche Nationalitäten das System gilt, werden derzeit noch abgestimmt. Klar ist: Das digitale Notfallvisum richtet sich gezielt an Urlauberinnen und Urlauber, die sonst am Schalter oder per E-Visa-Antrag reisen müssten.

Später auch in Hurghada und Sharm el Sheikh geplant

Kairo ist laut Behörden nur der erste Standort. Nach erfolgreichem Testlauf soll das System auch auf andere internationale Flughäfen wie Hurghada, Sharm el Sheikh und Luxor ausgeweitet werden. Damit würde das Visum-on-Arrival digitalisiert werden, eine Entwicklung, die viele Reiseländer seit der Pandemie beschleunigen. Für Reisende aus der EU ändert sich wenig. Sie können das reguläre Visum weiterhin vorab als E-Visum beantragen oder direkt bei der Einreise am Flughafen (on arrival) in bar bezahlen.

Das Notfallvisum ist keine Pflicht

Die ägyptischen Behörden betonen, dass das digitale Notfallvisum keine neue Einreisevoraussetzung ist, sondern ein freiwilliges Zusatzangebot, um den Ablauf am Flughafen zu erleichtern – vor allem in Ausnahmefällen oder bei kurzfristigen Reisen.

Hinweis: Für Reisen über Luxor oder Assuan gilt zwischen Mai und Oktober 2025 außerdem eine Visumbefreiung. Mehr dazu lesen Sie hier.