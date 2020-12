Kanaren: Aldiana Club Fuerteventura zahlt Gästen PCR-Test für Einreise

München, 30.11.2020 | 15:37 | soe

Der Aldiana Club Fuerteventura auf der gleichnamigen Kanareninsel erleichtert seinen Gästen die Anreise. Wer jetzt einen Aufenthalt bucht und zwischen dem 5. Dezember 2020 und 9. Januar 2021 in die Hotelanlage reist, bekommt einen kostenfreien PCR-Test. Dieser ist seit dem 23. November für die Einreise aus einem Risikogebiet nach Spanien vorgeschrieben.



Auf Fuerteventura zahlt der Aldiana Club seinen Gästen den PCR-Test für die Einreise.

Sobald ein Hotelgast die Buchungsbestätigung erhalten hat, kann er Aldiana per E-Mail die persönlichen Daten aller Reiseteilnehmer übermitteln. Dies muss spätestens sieben Tage vor Abflug geschehen. Im Auftrag des Ferienclub-Betreibers werden dann Test-Kits von einem unter Vertrag stehenden Labor versendet, welche die Probenentnahme zu Hause ermöglichen. Die Auswertung der Proben erfolgt im Labor, der PCR-Test darf zum Zeitpunkt der Einreise höchstens 72 Stunden alt sein. Der Aldiana Club Fuerteventura liegt im Süden der Insel und erwartet seine Gäste mit modern eingerichteten Zimmern und Suiten.Die spanische Zentralregierung fordert von Einreisenden aus Deutschland seit dem 23. November einen negativen PCR-Test bei der Einreise . Entgegen erster Medienberichte werden auch auf den Kanarischen Inseln dafür keine Antigen-Schnelltests anerkannt. Die Kanaren selbst gelten aus deutscher Sicht nicht als Corona-Risikogebiet, Reise-Rückkehrer müssen deshalb in Deutschland nicht in Quarantäne.