Aruba: Freie Einreise ab 19. März

München, 17.03.2022 | 10:19 | twi

Die Einreise auf die Karibikinsel Aruba, die zum Königreich der Niederlande gehört, ist ab dem 19. März wieder ohne Impf-, Genesungs- oder Testnachweis möglich. Somit geht die Insel einen weiteren Schritt in Richtung Normalität. Bereits im Februar waren alle Corona-Beschränkungen aufgehoben worden.



Die Einreise auf Aruba ist wieder mit einem Reisepass oder vorläufigen Reisepass gestattet, zusätzlich muss die Online-Einreisekarte innerhalb von drei Tagen vor der Ankunft ausgefüllt werden. Außerdem müssen Reisende nach wie vor über die Aruba-Besucherversicherung verfügen. Auf der Insel selbst müssen Urlauberinnen und Urlauber kaum noch Corona-Schutzmaßnahmen beachten. Lediglich auf dem Flughafen gilt noch eine Maskenpflicht, zudem können Geschäfte und Restaurants nach eigenem Ermessen entscheiden, ob Kundinnen und Kunden einen Mund-Nase-Schutz tragen müssen. Zudem empfehlen die Behörden, immer dann eine Maske zu tragen, wenn es schwierig ist, Abstände zu anderen Menschen einzuhalten. Alle anderen Maßnahmen wurden bereits am 17. Februar für beendet erklärt.Die Aruba-Besucherversicherung ist derzeit Pflicht für alle Reisenden, die auf die Insel kommen. Sie deckt alle medizinischen und nicht-medizinischen Kosten, denen Urlauberinnen und Urlauber gegenüberstehen, wenn sie sich auf der Insel mit COVID-19 infizieren. Die Versicherung ist online abzuschließen und kann nicht durch andere Absicherungen ersetzt werden. Wenn Reisende nach dem Auftreten von Symptomen positiv auf das Coronavirus getestet werden, wird eine Isolation seitens der Behörden angeordnet. Auch enge Kontaktpersonen müssen sich dann unverzüglich in Quarantäne begeben. Die allgemeinen Hygienemaßnahmen auf Aruba werden von den lokalen Dienstleistungsbetrieben umgesetzt und von den Behörden kontrolliert. Über das Siegel Aruba Health & Happiness Code erkennen Urlauberinnen und Urlauber Betriebe, die die staatlichen Sicherheits- und Hygieneanforderungen vollständig erfüllen.Die Corona-Lage auf der Karibikinsel hat sich nach einer heftigen Infektionswelle in der Zeit des Jahreswechsels deutlich verbessert. Der höchste Inzidenzwert wurde am 10. Januar mit 5.523,6 gemeldet, am 17. März betrug die Sieben-Tage-Inzidenz hingegen nur noch 79,3. Dennoch lassen sich derzeit leicht steigende Infektionszahlen beobachten. Von den etwa 107.000 Einwohnerinnen und Einwohnern Arubas sind derzeit etwas mehr als drei Viertel vollständig gegen COVID-19 geimpft.