Australien: Einreise ohne Impfung ab 6. Juli möglich

Ab dem 6. Juli ist die Einreise nach Australien für ungeimpfte Reisende ohne Ausnahmegenehmigung möglich, für alle Ankommenden entfällt zudem die Pflicht zum Ausfüllen des Einreiseformulars. Somit ist die Einreise wieder ohne coronabedingte Einschränkungen möglich. Die Maskenpflicht auf Flügen nach Australien bleibt jedoch bestehen.



Die Änderung der Einreiseregeln für Australien hat das australische Innenministerium am Sonntag auf seiner Website veröffentlicht. Demnach müssen Urlauberinnen und Urlauber bei der Einreise nicht länger nachweisen, ob sie geimpft sind, ebenso muss bei der Ausreise kein Impfzertifikat mehr vorgelegt werden. Darüber hinaus entfällt ab dem 6. Juli die Pflicht zum Ausfüllen der Digital Passenger Declaration für alle Einreisen auf dem Luftweg sowie der Maritime Travel Declaration für Ankünfte mit dem Schiff. Wer nicht oder nicht vollständig gegen COVID-19 geimpft ist, muss nach aktuellem Stand der Informationen auch keinen Negativtest auf das Virus vorlegen. Das australische Innenministerium weist jedoch darauf hin, dass einige Airlines abweichende Beförderungsbedingungen voraussetzen und Tests oder Impfnachweise von Passagierinnen und Passagieren fordern können.Mit den neuen Einreisebestimmungen wird auch die Ausnahmegenehmigung, die Ungeimpfte für die Einreise nach Australien derzeit noch beantragen müssen, abgeschafft. Auf Flügen nach Australien gilt jedoch nach wie vor die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes, ebenso müssen auf Inlandsflügen noch Masken getragen werden. Mit der neuen Regelung entfallen somit die letzten coronabedingten Einreisebeschränkungen für den roten Kontinent. Laut Innenministerin Clare O'Neil werden durch die Lockerungen Verspätungen an den Flughäfen reduziert und der internationale Tourismus weiter gestärkt. Für die Einreise nach Australien benötigen Reisende ab dem 6. Juli nur noch einen Reisepass, der für die gesamte Dauer des Aufenthalts gültig ist, sowie ein gültiges Visum. Empfohlen wird das eVisitor Visum, das zwölf Monate lang gültig ist und kostenlos online beantragt werden kann.Nachdem Australien bis Ende 2021 aufgrund einer strikten Null-COVID-Strategie kaum von der Pandemie betroffen war, haben sich mittlerweile zwei Drittel der Australierinnen und Australier mit COVID-19 infiziert. Am 4. Juli wurde eine Sieben-Tage-Inzidenz von 886,2 gemeldet. Von der australischen Bevölkerung sind derzeit 84 Prozent vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Eine Auffrischungsimpfung haben knapp 54 Prozent erhalten.