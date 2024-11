Bahnstreik in Frankreich: Reisende müssen mit Ausfällen rechnen

München, 12.11.2024 | 14:08 | twi

In Frankreich sind Reisende von einem Bahnstreik betroffen, der am 11. Dezember um 19 Uhr beginnt und aufgrund einer geplanten Umstrukturierung und Teilprivatisierung im französischen Bahnsektor ausgerufen wurde. Die Gewerkschaften der SNCF hatten bereits zuvor einen Streik für den 21. November angekündigt, um gegen die Reformpläne zu protestieren. Ein Ende des Streiks ist noch nicht festgelegt, was vor allem in der Feiertagszeit zu Beeinträchtigungen führen könnte.



Bahnstreiks in Frankreich können zu Einschränkungen für Reisende führen.



Streikbeginn kurz vor Weihnachten



Der Streikzeitraum fällt strategisch auf die Reisezeit um Weihnachten, eine Periode, in der die französische Bahn traditionell stark ausgelastet ist. Bereits im Februar 2024 kam es zu ähnlichen Protesten, die über 150.000 Fahrgäste betrafen. Solche Streikphasen wiederholen sich oftmals während wichtiger Reisezeiten, was zu großen Verzögerungen und Einschränkungen für Reisende führt. Auch in der Weihnachtszeit 2022 kam es zu massiven Beeinträchtigungen.



Streik am 21. November verlängert



Der Streik, der für den 21. November angekündigt wurde, wurde zudem von 24 auf 37 Stunden verlängert. Er beginnt bereits am 20. November um 19 Uhr und soll bis zum 22. November um 8 Uhr andauern. Reisenden wird geraten, alternative Reisemöglichkeiten in Betracht zu ziehen oder sich regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zu informieren, da die Streiks kurzfristig verlängert werden können. Vier Gewerkschaften der SNCF, darunter die wichtigsten Arbeitnehmervertretungen der französischen Bahn, haben sich für den Streik ausgesprochen. Die Proteste richten sich gegen geplante Reformen, die den Bahnsektor betreffen, einschließlich einer teilweisen Privatisierung regionaler Strecken. Die Arbeit wird ab dem 11. Dezember um 19 Uhr niedergelegt, wobei der Streik je nach Ergebnis der Verhandlungen auf unbestimmte Zeit ausgeweitet werden könnte.Der Streikzeitraum fällt strategisch auf die Reisezeit um Weihnachten, eine Periode, in der die französische Bahn traditionell stark ausgelastet ist. Bereits im Februar 2024 kam es zu ähnlichen Protesten, die über 150.000 Fahrgäste betrafen. Solche Streikphasen wiederholen sich oftmals während wichtiger Reisezeiten, was zu großen Verzögerungen und Einschränkungen für Reisende führt. Auch in der Weihnachtszeit 2022 kam es zu massiven Beeinträchtigungen.Der Streik, der für den 21. November angekündigt wurde, wurde zudem von 24 auf 37 Stunden verlängert. Er beginnt bereits am 20. November um 19 Uhr und soll bis zum 22. November um 8 Uhr andauern. Reisenden wird geraten, alternative Reisemöglichkeiten in Betracht zu ziehen oder sich regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zu informieren, da die Streiks kurzfristig verlängert werden können.

Weitere Nachrichten über Reisen

12.11.2024 Die Malediven verbieten die Einfuhr von E-Zigaretten Ab dem 15. November 2024 ist die Einfuhr von E-Zigaretten auf die Malediven untersagt. Ausgenommen sind herkömmliche Zigaretten, die in begrenzter Menge eingeführt werden dürfen. Ab dem 15. November 2024 ist die Einfuhr von E-Zigaretten auf die Malediven untersagt. Ausgenommen sind herkömmliche Zigaretten, die in begrenzter Menge eingeführt werden dürfen.

11.11.2024 Ganzjährige Tourismussteuer in Faro: Neue Abgabe für Reisende Die portugiesische Stadt Faro erhebt ab sofort eine ganzjährige Tourismussteuer. Die Abgaben pro Nacht variieren in der Neben- und Hochsaison. Die portugiesische Stadt Faro erhebt ab sofort eine ganzjährige Tourismussteuer. Die Abgaben pro Nacht variieren in der Neben- und Hochsaison.

11.11.2024 Erdbeben im Osten Indonesiens: Was Reisende beachten sollten Ein Erdbeben der Stärke 5,0 hat den Watubela-Archipel in Indonesien erschüttert. Was sollten Reisende in Indonesien nun beachten? Ein Erdbeben der Stärke 5,0 hat den Watubela-Archipel in Indonesien erschüttert. Was sollten Reisende in Indonesien nun beachten?

11.11.2024 Gäste-Limit in Pompeji: Archäologiepark reagiert auf Massentourismus Um das Kulturerbe von Pompeji zu schützen, führt der Archäologiepark ab dem 15. November ein tägliches Gäste-Limit und personalisierte Tickets ein. Die Zeitfenster sollen den Andrang regulieren. Um das Kulturerbe von Pompeji zu schützen, führt der Archäologiepark ab dem 15. November ein tägliches Gäste-Limit und personalisierte Tickets ein. Die Zeitfenster sollen den Andrang regulieren.