Barbados: Einreise-Lockerungen für vollständig Geimpfte

München, 26.10.2021 | 11:21 | twi

Vollständig geimpfte Reisende, die Barbados mit einem gültigen negativen PCR-Test erreichen, müssen seit dem 24. Oktober nach der Ankunft nicht länger auf das Coronavirus getestet werden oder sich in Quarantäne begeben. Dies gab das barbadische Gesundheitsministerium bekannt. Weiterhin entfällt die Visumpflicht für Bürger Brasiliens, Indiens und Südafrikas. Das Robert-Koch-Institut führt Barbados jedoch nach wie vor auf der Liste der Hochrisikogebiete.



Geimpfte Reisende mit negativem PCR-Test dürfen Barbados wieder direkt nach der Ankunft erkunden.

Das barbadische Gesundheitsministerium hat die Einreisebestimmungen für vollständig Geimpfte gelockert. Seit dem 24. Oktober ist nach der Ankunft im Inselstaat für diese weder ein Test noch eine Quarantäne notwendig, sofern sie einen maximal 72 Stunden im Vorfeld getätigten negativen PCR-Test vorweisen können. Das Testzertifikat muss dabei zwingend auf Englisch vorliegen. Sobald die lokalen Gesundheitsbehörden PCR-Test sowie Impfung anerkannt haben, dürfen sich Urlauber frei auf der Insel bewegen. Nach der Landung am Flughafen sind jedoch stichprobenartige, kostenfreie Schnelltests möglich. Reisende aus Brasilien, Indien und Südafrika müssen sich darüber hinaus nicht länger um ein Visum bei der Einreisebehörde bewerben. Nicht geimpfte Urlauber mit negativem PCR-Test müssen sich unverzüglich nach der Ankunft in Barbados für mindestens sieben Nächte in eine Quarantäneunterkunft begeben und am fünften Tag nach der Einreise einen weiteren PCR-Test durchführen lassen. Fällt dieser negativ aus, ist die Quarantäne beendet.Gleichzeitig mit den Einreiselockerungen verkündeten die Gesundheitsbehörden eine Verlängerung der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen mindestens bis zum 7. November. Zwischen 21 und 5 Uhr gilt somit nach wie vor eine Ausgangssperre für alle Personen, die nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten oder in einer Notsituation sind. Strände und Parks öffnen zwischen 5 und 19 Uhr und können unter Einhaltung der Abstandsregeln besucht werden. In Außenbereichen muss ein Mindestabstand von 0,9 Metern eingehalten werden, während er innen 1,8 Meter beträgt. In allen Innenbereichen gilt ferner eine Maskenpflicht. Abgesehen von Nachtclubs dürfen alle Geschäfte und Dienstleistungen unter strikter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen öffnen. Bars sind weiterhin auf die Freisitze beschränkt.Alle Reisenden, die den Transitbereich des Flughafens verlassen, sind zur Nutzung der App BIMSafe verpflichtet. In dieser werden Testergebnisse hinterlegt und aktuelle Informationen rund um die Infektionslage im Land können abgerufen werden. Wer sich in Quarantäne begeben muss, erhält ergänzend dazu ein Armband, das mit der App gekoppelt wird. So können die Behörden verfolgen, ob sich ungeimpfte oder positiv getestete Urlauber an die Isolationspflicht halten. Barbados wird vom Robert Koch-Institut derzeit als Hochrisikogebiet eingestuft, weshalb das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen Reisen in den Inselstaat warnt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei etwa 840, rund 41 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft.