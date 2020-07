Corona-Maßnahme: Barcelona verhängt wieder Ausgangsbeschränkungen

München, 20.07.2020 | 08:55 | soe

Barcelona greift erneut zu strengeren Richtlinien, um einen weiteren Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu verhindern. Die Regionalregierung hat wieder Ausgangsbeschränkungen erlassen, nachdem die bisherigen Vorsichtsmaßnahmen von der Bevölkerung nur unzureichend eingehalten wurden. Die neuen Regeln gelten zunächst für 15 Tage.



In Barcelona und Umgebung gelten erneut strenge Ausgangsbeschränkungen.

Den Bewohnern Barcelonas sowie einiger umliegender Gemeinden ist es vorerst nur noch für dringend erforderliche Erledigungen erlaubt, ihre Wohnungen zu verlassen. Rund vier Millionen Menschen müssen damit in den kommenden zwei Wochen wieder die meiste Zeit zuhause verbringen. Parallel wurden öffentliche Einrichtungen wie Theater, Clubs und Kinos erneut geschlossen, die erlaubte Gästezahl in Gastronomiebetrieben um die Hälfte reduziert. Zudem sind Zusammenkünfte von mehr als zehn Personen untersagt.Barcelona hatte zuletzt mit rasant ansteigenden Neuinfektionszahlen zu kämpfen und bereits vor zwei Wochen im Rahmen einer verschärften Maskenpflicht Gegenmaßnahmen ergriffen. Der Mund-Nase-Schutz muss in Katalonien seit dem 8. Juli auch unter freiem Himmel getragen werden, selbst wenn ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zu anderen Personen eingehalten wird. Dennoch verzeichnete die Region zuletzt knapp 1.300 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, denen die neuen Ausgangsbeschränkungen nun entgegenwirken sollen.