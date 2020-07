Corona in Spanien: Barcelona und Katalonien verschärfen Regelungen

München, 27.07.2020 | 09:33 | lvo

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Spanien steigt derzeit weiter an. Insbesondere die Region Katalonien mit der Hauptstadt Barcelona ist betroffen. Dort werden nun wieder verstärkte Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen und das Nachtleben eingeschränkt.



Barcelona kämpft gegen steigende Corona-Infektionszahlen.

Laut einem Bericht der Zeit online hat die katalanische Regionalregierung eine Schließung aller Diskotheken, Clubs und anderer Lokale des Nachtlebens angekündigt. Ab dem 27. Juli sind zudem alle Kulturveranstaltungen in Barcelona vorübergehend abgesagt . Die Einwohner der Stadt sollen ihre Wohnung nur noch in dringenden Fällen wie für Einkäufe und Besorgungen verlassen. Zuvor hatte Frankreich von Reisen nach Katalonien abgeraten, Norwegen hat für Spanien-Rückkehrer eine zehntägige Quarantäne angeordnet.Auch das Auswärtige Amt rät von Reisen nach Katalonien ab. Insbesondere betrifft das den Kreis Segriá in der Provinz Lleida. Für die benachbarte Region Aragon empfiehlt die Behörde, die Stadt Saragossa derzeit nicht zu bereisen beziehungsweise zu verlassen.