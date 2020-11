Kuba-Urlaub mit Bentour ab Januar 2021

München, 26.11.2020 | 11:55 | soe

Bentour erweitert sein Portfolio ab Januar 2021 um Pauschalreisen nach Kuba. Von Deutschland aus könne Urlauber mit Condor zunächst wahlweise nach Varadero oder Havanna fliegen, ab der Schweiz fliegt Edelweiss Sonnenhungrige auf die Karibikinsel. Perspektivisch soll das Angebot auf ganz Kuba ausgedehnt werden.



Zunächst können Urlauber aus verschiedenen Hotels, darunter Häuser der Marken Iberostar und Melia, in der Inselhauptstadt Havanna sowie dem beliebten Feriengebiet Varadero wählen. Später sollen Ziele in ganz Kuba hinzukommen, auch Rundreisen will Bentour künftig anbieten. Vor allem als Winterziel sieht der Veranstalter großes Potenzial in dem Inselstaat, der derzeit vom Robert Koch-Institut nicht als Corona-Risikogebiet eingestuft wird.Inzwischen sind alle Flughäfen in Kuba wieder für ankommende Urlauber geöffnet. Bei der Ankunft ist verpflichtend ein PCR-Test durchzuführen, der momentan noch kostenlos erfolgt. Ab Dezember fällt dafür eine Gebühr von 30 US-Dollar pro Person an, welche direkt auf den Ticketpreis aufgeschlagen wird. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme hat Kuba zudem eine Quarantänepflicht für Einreisende verhängt, diese gilt jedoch nicht für Hotelgäste . Pauschalurlauber müssen also nur bis zum Erhalt des Testergebnisses in ihrer gebuchten Unterkunft bleiben, bei Erhalt des negativen Testbescheids dürfen sie sich dann frei bewegen.