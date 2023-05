Budapest wird 150 Jahre alt: Zahlreiche Highlights im Jubiläumsjahr

München, 12.05.2023 | 11:58 | twi

Die ungarische Hauptstadt feiert in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag. Im Jubiläumsjahr können sich Besucherinnen und Besucher von Budapest auf zahlreiche kulturelle Höhepunkte freuen. Auch eines der touristischen Highlights der Stadt, die berühmte Kettenbrücke, wird in diesem Jahr wieder für Fußgängerinnen und Fußgänger geöffnet.



Budapest bietet in seinem Jubiläumsjahr zahlreiche Highlights für Reisende.

Das heutige Budapest entstand am 17. November 1873 durch die Zusammenlegung der Städte Buda, Pest und Alt-Buda. Damit feiert die ikonische Hauptstadt Ungarns, die zu den beliebtesten Städtereisezielen Europas gehört, in diesem Jahr zwar erst ihren 150. Geburtstag, ihre Wurzeln reichen jedoch bis in die römische Antike zurück. Die Feierlichkeiten anlässlich des Stadtgeburtstages begannen bereits am 17. November 2022, nehmen jedoch jetzt im Frühling und Sommer erst richtig Fahrt auf. Zahlreiche kulturelle Ereignisse von Architekturführungen über stadtgeschichtliche Touren bis hin zu Konzerten und Familienveranstaltungen warten in der warmen Jahreszeit auf Budapest-Reisende. Alle Programmpunkte können auf der Website 150.budapest.hu eingesehen werden.Zu den Highlights der Feierlichkeiten gehört die Wiedereröffnung der berühmten Kettenbrücke für den Fußverkehr. Die älteste der Budapester Straßenbrücken wurde im Jahr 1849 fertiggestellt und wird seit 2021 saniert. Dafür mussten insgesamt 900 Tonnen Stahl ausgetauscht werden. Jetzt befinden sich die Bauarbeiten in den letzten Zügen, Motorräder und Busse dürfen die Brücke seit Dezember 2022 wieder queren. Laut den aktuellen Planungen sollen die Fußwege im Spätsommer wieder betreten werden dürfen. Dann können Fußgängerinnen und Fußgänger das Wahrzeichen der Stadt, das den Budaer Burgberg mit der Pester Innenstadt verbindet, wieder in seiner vollen Pracht genießen.Vom 10. bis zum 15. August steht in Budapest zudem das Sziget-Festival an. Dieses wurde bereits mehrfach als bestes Festival Europas ausgezeichnet und bietet auf mehr als 60 Bühnen über 1.000 Veranstaltungen. Jedes Jahr wird das Sziget-Festival von etwa 400.000 Menschen besucht, wodurch es zu den größten europäischen Musik- und Kulturfestivals gehört. Die Bandbreite der einzelnen Musikacts ist dabei enorm. In diesem Jahr werden beispielsweise Auftritte des französischen DJs David Guetta, der Pop-Sängerin Billie Eilish und der Folk-Rock-Band Mumford & Sons erwartet. Außerdem umfasst das Line-up den englischen Indie-Rocker Sam Fender sowie Yungblud, dessen Musik als Mischung aus Pop-Punk und Hip-Hop beschrieben wird.