Corona-Reisewarnung: Amsterdam und Budapest sind neue Risikogebiete

München, 16.09.2020 | 19:41 | lvo

Am Abend des 16. September hat das Robert Koch-Institut die Liste an Risikogebieten aktualisiert. Aufgrund einer Überschreitung des Schwellenwerts an Neuinfektionen mit dem Coronavirus zählen nun auch die ungarische Hauptstadt Budapest sowie zwei niederländische Provinzen – inklusive der Hauptstadt Amsterdam – als Risikogebiete. Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes folgte.



Amsterdam gilt seit dem 16. September als Corona-Risikogebiet.



Für Urlauber, die aus den betroffenen Regionen nach Deutschland zurückkehren, bedeutet das die Verpflichtung zu einem COVID-19-Test. Dieser ist für Rückkehrer aus Risikogebieten kostenfrei. Ab dem 1. Oktober greift die neue Regelung, dass Rückkehrer aus Risikogebieten sich in eine Pflichtquarantäne begeben müssen, die erst durch ein negatives Testergebnis nach frühestens fünf Tagen beendet werden kann. Die Reisewarnung gilt für die niederländischen Provinzen Nordholland und Südholland, zu denen Städte wie Amsterdam, Den Haag und Rotterdam zählen. Neben der ungarischen Metropole Budapest sind zudem die österreichische Hauptstadt Wien , die kroatischen Gespanschaften Brod-Posavina und Virovitica-Podravina, der Schweizer Kanton Freiburg, die tschechische Region Středočeský (Mittelböhmen), die rumänischen Kreise Neamt und Caras Severin sowie die französischen Provinzen Hauts-de-France und Réunion neu als Risikogebiete deklariert.Für Urlauber, die aus den betroffenen Regionen nach Deutschland zurückkehren, bedeutet das die Verpflichtung zu einem COVID-19-Test. Dieser ist für Rückkehrer aus Risikogebieten kostenfrei. Ab dem 1. Oktober greift die neue Regelung, dass Rückkehrer aus Risikogebieten sich in eine Pflichtquarantäne begeben müssen, die erst durch ein negatives Testergebnis nach frühestens fünf Tagen beendet werden kann.

Weitere Nachrichten über Reisen

16.09.2020 Reisewarnung: Neue Risikogebiete in Frankreich Die Reisewarnung für Frankreich wurde ausgeweitet. Das Robert Koch-Institut erklärte die Region Hauts-de-France sowie das Überseegebiet La Réunion zu neuen Risikogebieten. Die Reisewarnung für Frankreich wurde ausgeweitet. Das Robert Koch-Institut erklärte die Region Hauts-de-France sowie das Überseegebiet La Réunion zu neuen Risikogebieten.

16.09.2020 Robert Koch-Institut: Wien ist neues Corona-Risikogebiet Das Robert Koch-Institut hat am Mittwochabend neue Corona-Risikogebiete bekanntgegeben. Darunter ist auch die österreichische Hauptstadt Wien. In der Folge sprach das Auswärtige Amt eine Reisewarnung aus. Das Robert Koch-Institut hat am Mittwochabend neue Corona-Risikogebiete bekanntgegeben. Darunter ist auch die österreichische Hauptstadt Wien. In der Folge sprach das Auswärtige Amt eine Reisewarnung aus.

16.09.2020 Streik in Frankreich am 17. September In Frankreich droht am 17. September ein Generalstreik, der auch den Zugverkehr des Landes treffen soll. Er beginnt bereits am Abend des Vortages und soll bis zum Freitagmorgen andauern. In Frankreich droht am 17. September ein Generalstreik, der auch den Zugverkehr des Landes treffen soll. Er beginnt bereits am Abend des Vortages und soll bis zum Freitagmorgen andauern.

16.09.2020 Einreise: Irland schafft Quarantäne für Deutsche ab Urlauber aus Deutschland dürfen bald wieder uneingeschränkt nach Irland einreisen. Sofern die Infektionsrate im Herkunftsland bei unter 25 auf 100.000 Einwohner liegt, ist keine Quarantäne mehr notwendig. Urlauber aus Deutschland dürfen bald wieder uneingeschränkt nach Irland einreisen. Sofern die Infektionsrate im Herkunftsland bei unter 25 auf 100.000 Einwohner liegt, ist keine Quarantäne mehr notwendig.