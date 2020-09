Robert Koch-Institut: Wien ist neues Corona-Risikogebiet

München, 16.09.2020 | 19:12 | lvo

Das Robert Koch-Institut hat am Mittwochabend neue Corona-Risikogebiete bekanntgegeben. Neu hinzugekommen ist die österreichische Hauptstadt Wien. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes folgte kurz darauf.



Wien gilt seit dem 16. September als Corona-Risikogebiet.

Aufgrund der in den vergangenen Tagen steigenden Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus zählt Wien nun als Risikogebiet. In der Folge sprach das Auswärtige Amt eine Reisewarnung aus. Reiserückkehrer sind demnach verpflichtet, sich einem PCR-Test zu unterziehen. Dieser ist kostenlos. Ab dem 1. Oktober greift in der Bundesrepublik eine neue Regelung , nach der sich Rückkehrer aus Risikogebieten zunächst in Pflichtquarantäne begeben müssen. Diese darf frühestens ab dem fünften Tag durch einen negativen Corona-Testbescheid beendet werden.Zuletzt hatte die Schweiz die Region Wien am Dienstag auf die Liste quarantänepflichtiger Risikogebiete gesetzt. Mit 869 Neuinfektionen hatte die österreichische Hauptstadt am vergangenen Samstag den Höchstwert seit März registriert. Zuletzt hatte die Alpenrepublik die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie verstärkt: Seit dem 14. September gilt eine strengere Maskenpflicht