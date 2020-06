Dänemark öffnet Grenze für Touristen am 15. Juni

München, 02.06.2020 | 09:11 | soe

Dänemark öffnet die Grenzen ab dem 15. Juni wieder für deutsche Urlauber. Pünktlich zum geplanten Ende der weltweiten Reisewarnung ist es dann unter bestimmten Voraussetzungen wieder erlaubt, in dem Nachbarland Urlaub zu machen. Eine der Bedingungen ist ein Aufenthalt von mindestens sechs Nächten am Stück.



Beim Grenzübertritt müssen Touristen aus Deutschland einen Nachweis über die gebuchte Unterkunft erbringen können. Diese darf allerdings nicht in der Hauptstadt Kopenhagen oder in deren Nachbargemeinde Frederiksberg liegen. Besuche der beiden Städte während des Dänemark-Urlaubs sind jedoch möglich. Neben deutschen Urlaubern dürfen auch Staatsbürger Norwegens und Islands ab dem 15. Juni wieder einreisen. Bis einschließlich des 14. Juni wird zur Einreise nach Dänemark noch ein triftiger Grund benötigt, der Besuch einer eigenen Ferienimmobilie zählt dazu.Auch in anderen beliebten Urlaubsländern Europas sind Lockerungen der Einreisebeschränkungen bereits in Sicht. So wollen sich am 1. Juli Spanien und Bulgarien wieder für den Tourismus öffnen . Bei der Anreise müssen jedoch die unterschiedlichen Regelungen der Nachbarländer beachtet werden, welche den Transit mitunter noch einschränken. Das gilt auch für Slowenien, welches ebenfalls am 1. Juli die Einreise für touristische Zwecke wieder ohne Auflagen erlaubt.