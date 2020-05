Slowenien öffnet sich wieder für Touristen

München, 27.05.2020 | 10:32 | soe

Slowenien lockert die Einreisebestimmungen für Touristen und Geschäftsreisende. Ab sofort dürfen EU-Bürger wieder in das Land an der Adria einreisen, ohne einen negativen Corona-Test nachzuweisen oder eine Quarantäne einzuhalten. Damit ist Slowenien einer der Vorreiterstaaten in der EU bezüglich Grenzöffnungen.



Slowenien öffnet ab dem 1. Juli die Grenzen für Urlauber aus EU-Staaten.

Die slowenische Regierung hatte am Abend des 25. Mai eine Verordnung erlassen, die am 26. Mai in Kraft trat. Demzufolge dürfen Urlauber aus EU-Staaten sowie dem Schengenraum nun ohne Quarantäne nach Slowenien einreisen, wenn sie eine Reservierung in dem Land nachweisen können. Das gleiche Recht haben Besitzer von Immobilien. Auch Spanien bereitet sich auf die Grenzöffnung und damit den Neustart des internationalen Tourismus vor. Wie die spanische Regierung am 23. Mai bekanntgab, sollen ab dem 1. Juli wieder Urlauber aus EU-Staaten ohne Auflagen einreisen dürfen In der Karibik gibt es ebenfalls erste Zeichen eines Aufwinds der Tourismusbranche. So plant die Dominikanische Republik ab dem 1. Juli eine Öffnung ihrer Flughäfen, Hotels und Restaurants. Gesundheitsprotokolle sollen in öffentlichen Bereichen sicherstellen, dass Infektionsrisiken gering bleiben. Sie beinhalten beispielsweise das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes innerhalb der Flughafengebäude. Zudem sollen Großveranstaltungen zunächst untersagt bleiben und auch Kinos oder Theater vorerst nicht öffnen.