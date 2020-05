Spanien, Kroatien, Bulgarien: Wo Urlaub bald wieder möglich ist

München, 28.05.2020 | 10:04 | lvo

Im Zuge der Lockerungen nach dem Corona-Lockdown stellen viele beliebte Urlaubsländer eine Sommerreise im Jahr 2020 in Aussicht. So starten Spanien und Bulgarien aktuellen Plänen zufolge am 1. Juli in die Tourismussaison. Kroatien ist unter Auflagen bereits wieder zugänglich und sorgt mit einer touristischen App für zusätzliche Sicherheit.



Flüge auf die Kanaren sind ab dem 1. Juli wieder möglich.



Eine App ist auch in Kroatien in Planung. Mit der mobilen Anwendung können Gäste im Voraus ihre Unterkunft für den Urlaub online anmelden. Damit sei ein schnellerer Grenzübertritt möglich. Eine Einreise nach Kroatien ist für Ausländer bereits seit dem 9. Mai möglich, sofern eine gebuchte Unterkunft, ein Boot oder ähnliches in Kroatien nachgewiesen wird. Zu beachten ist jedoch insbesondere für deutsche Reisende, dass die Grenzen der Nachbarländer auf dem Weg nach Kroatien derzeit nur unter bestimmten Bedingungen übertreten werden dürfen.



In Bulgarien gelten ähnliche Vorgaben wie in Kroatien: Auch hier ist eine Einreise theoretisch erlaubt. Durch den nur sporadischen Flugverkehr und geschlossene Grenzen der Nachbarländer ist diese jedoch erheblich erschwert. Am 1. Juli soll sich das ändern: Bulgarien will dann ebenfalls in die Tourismussaison starten. Ab dem Sommermonat sollen dann auch Freizeiteinrichtungen, Museen und Bibliotheken wiedereröffnen.

