Dänemark: Kostenlose Corona-Tests für Urlauber

München, 03.08.2021 | 15:03 | soe

Dänemark spendiert Urlaubern, die für die Rückreise ein negatives Corona-Testergebnis benötigen, kostenfreie PCR- und Antigen-Schnelltests. Diese können im gesamten Land in insgesamt 579 Testcentern vorgenommen werden, wie die dänische Tourismuszentrale mitteilt. Davon profitieren seit dem 1. August besonders ungeimpfte Urlaubsheimkehrer, die nun bei der Wiedereinreise nach Deutschland einen negativen Test vorlegen müssen.



Da die allgemeine Test- beziehungsweise Nachweispflicht für Flugreisende bereits vor August galt, ändert sich für das Flugzeug nutzende Touristen dadurch nichts. In Reiseländern, die traditionell eher auf dem Land- oder Luftweg erreicht werden, müssen Urlauber nun jedoch zusätzlich ein Budget für die Kosten der Rückreise-Tests einplanen, welche je nach Land unterschiedlich hoch ausfallen. Nicht so in Dänemark: Deutschlands nördliches Nachbarland bietet Einheimischen und Urlaubern landesweit kostenlose Corona-Tests an. Zur Verfügung gestellt werden die PCR- und Antigen-Schnelltests in insgesamt 579 Testcentern. Dort sind Antigentests ohne jegliche Registrierung möglich, für PCR-Tests müssen Reisende ein Profil auf einer Website erstellen, auf welcher im Anschluss die Resultate einsehbar sind.Durch die am 1. August in Kraft getretene neue Einreiseverordnung greift die generelle Testpflicht für Einreisende nun nicht mehr nur für Flugpassagiere, sondern auch für die Nutzer aller anderen Transportmittel auf dem Land- und Seeweg. Damit müssen auch Urlauber, die mit dem Mietwagen oder eigenen Auto nach Dänemark gefahren sind, bei der Rückreise mit Kontrollen ihrer negativen Testergebnisse rechnen. Anerkannt werden hierfür ein maximal 72 Stunden alter PCR-Test oder ein höchstens 48 Stunden alter Antigen-Schnelltest, die Pflicht greift für alle Einreisenden ab zwölf Jahren. Wer bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen ist, kann alternativ einen entsprechenden Nachweis vorlegen.Dänemark stuft Deutschland seit dem 26. Juni als „Grün“ ein, womit keine Quarantänepflicht bei der Einreise besteht. Benötigt wird nur ein Impf- oder Genesungsnachweis beziehungsweise ein aktueller Corona-Test bei der Einreise. Dieser darf höchstens 72 Stunden (PCR-Test) oder 48 Stunden (Antigen-Schnelltest) alt sein. Kinder bis 15 Jahre brauchen keinen Test oder Nachweis.