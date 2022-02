Dominikanische Republik: Alle Corona-Beschränkungen aufgehoben

München, 18.02.2022 | 08:44 | soe

Die Dominikanische Republik hat zum 17. Februar alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Aufgrund sinkender Infektionszahlen und einer inzwischen höheren Impfrate verkündete Präsident Luis Abinader am Mittwochabend das Ende sämtlicher Beschränkungen in einer Ansprache. Damit entfallen in dem karibischen Urlaubsland die Maskenpflicht sowie die Vorgabe, für das Betreten von Restaurants und Geschäften einen Impf- oder Testnachweis vorzuzeigen.



Die Bekanntgabe der Rückkehr zum normalen Alltag erfolgte durch die dominikanische Regierung in den sozialen Medien am 16. Februar um 20 Uhr. In der nur drei Minuten kurzen Nachricht erklärte Präsident Abinader das sofortige Ende aller Restriktionen und schrieb diesen Verdienst dem gezeigten Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung zu. Damit entfallen ausnahmslos alle inländischen Auflagen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erlassen worden waren. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Karibikstaats ist mit Stand zum 18. Februar auf 34,7 gefallen.Fortan muss in der Dominikanischen Republik nirgends mehr ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, auch nicht in öffentlichen Gebäuden oder Verkehrsmitteln. Zudem entfällt das Abstandsgebot. Unternehmen ist es wieder gestattet, ohne jegliche Kapazitätsbeschränkungen zu arbeiten, diese herrschen auch nicht länger für Veranstaltungen. Darüber hinaus endet die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder maximal sieben Tage alten PCR-Testnachweises, sie galt bislang für den Zutritt zu Restaurants, Geschäften und zum öffentlichen Nahverkehr.An den Einreisebestimmungen in die Dominikanische Republik ändert sich nichts, diese waren jedoch bereits bisher sehr locker. So dürfen Urlauber und Urlauberinnen aus Deutschland ohne Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines negativen Corona-Tests einreisen, lediglich das bereits vor der Corona-Pandemie eingeführte Einreiseformular („E-Ticket“) ist auszufüllen. Beachten sollten Reisende jedoch, dass einige Fluggesellschaften verpflichtend einen Nachweis gemäß dem 3G-Prinzip fordern, um eines ihrer Flugzeuge betreten zu dürfen. Die Dominikanische Republik gilt seit dem 13. Februar aus deutscher Sicht nicht mehr als Corona-Hochrisikogebiet, Rückkehrer in die Bundesrepublik müssen sich somit auch ohne Impfung oder Genesung nicht in Quarantäne begeben.