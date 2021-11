Dubai verlängert Einreise ohne Test aus Deutschland

München, 23.11.2021 | 13:57 | soe

Gute Nachrichten für Dubai-Reisende aus Deutschland: Das Emirat hat die Sonderregelung der vereinfachten Einreise verlängert. Bis auf Weiteres ist es Urlaubern und Urlauberinnen aus der Bundesrepublik somit möglich, ohne zusätzlichen Corona-Test nach Dubai einzureisen, wenn sie eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus nachweisen können. Diese Regelung war am 31. Oktober als vorübergehendes Pilotprojekt eingeführt worden und sollte eigentlich am 21. November auslaufen, gilt nun jedoch auch darüber hinaus.



Dubai erlaubt auch über den 21. November hinaus geimpften Reisenden aus Deutschland die Einreise ohne Corona-Test.

Wie die staatliche Fluggesellschaft Emirates auf ihrer Homepage vermerkt, gilt die seit Ende Oktober bestehende Sonderregelung nun bis auf Weiteres, ein konkretes Enddatum für die vereinfachte Einreise ist also derzeit nicht mehr vorgesehen. Ein entsprechender Passus findet sich auch in dem am 23. November aktualisierten Reisehinweis des Auswärtigen Amtes für die Vereinigten Arabischen Emirate. Neben Reisenden aus Deutschland profitieren auch Personen aus der Schweiz, Spanien und Frankreich von dieser Lockerung. Voraussetzung ist weiterhin, dass sie den Nachweis über eine vollständig abgeschlossene Corona-Impfung in einem dieser Staaten oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten erbringen können. Aus diesem muss außerdem hervorgehen, dass der verwendete Impfstoff von der WHO und mindestens einem der genannten Länder akzeptiert wird. Bis zum 31. Oktober hatte Dubai von allen Ankommenden aus Deutschland, unabhängig von ihrem Impfstatus, einen höchstens 72 Stunden alten PCR-Test gefordert.Wer über keinen Corona-Impfschutz verfügt, muss sich weiter an die vor der Sonderregelung für alle Personen geltenden Einreisebedingungen halten. Zusätzlich zu dem höchstens 72 Stunden alten PCR-Test, der schon beim Check-in vorgelegt werden muss, ist die Nutzung der COVID19-DXB Smart App vorgeschrieben. Für Kinder unter zwölf Jahren gilt keine Test- oder Nachweispflicht. Zudem gehört Deutschland aktuell nicht zu den Staaten, deren Einwohner und Einwohnerinnen sich bei der Ankunft in Dubai einem weiteren Corona-Test unterziehen müssen.Aktuell hat Dubai mit der Expo 2020 eine besondere Touristenattraktion zu bieten. Die Weltausstellung sollte eigentlich bereits im Vorjahr stattfinden, wurde pandemiebedingt jedoch verschoben. Noch bis zum 31. März 2022 können Touristen und Touristinnen die Expo besuchen, auf der sich 192 Länder präsentieren. Schwerpunktthemen der 35. Weltausstellung sind Nachhaltigkeit, neue Formen der Mobilität und soziale Innovationen.