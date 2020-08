Einreise: Thailand will Grenzen erst 2021 wieder öffnen

München, 19.08.2020 | 10:15 | soe

Asien-Fans müssen auf eine Reise nach Thailand wohl noch eine längere Zeit warten. Wie ein Mitglied der thailändischen Tourismusbehörde angekündigt hat, plant das Land keine Grenzöffnung für ausländische Urlauber vor 2021. Die Regierung wolle sehr vorsichtig vorgehen, um eine Verschlimmerung der Corona-Pandemie zu vermeiden.



Nach Aussage von Chattan Kunjara Na Ayudhya, dem stellvertretenden Gouverneur für internationales Marketing im thailändischen Fremdenverkehrsamt TAT, gebe es noch keine konkreten Pläne der Regierung zur Wiederöffnung der Grenzen für den internationalen Tourismus. Damit sei auch die touristische Hauptsaison zur Weihnachtszeit in Gefahr. Thailand hatte zuletzt Ende Juli den Corona-Notstand bis Ende August verlängert , seit dem 25. März werden bis auf wenige Ausnahmen keine Ausländer mehr ins Land gelassen.Eine Verschärfung der Corona-Regeln gibt es auch in Europa. Der Inselstaat Malta hat mit Wirkung ab dem 19. August das Nachtleben stark eingeschränkt. Bars, Nachtclubs und Diskotheken dürfen nicht mehr öffnen, es sei denn, sie haben auch einen angeschlossenen Restaurantbereich. Zudem wurde der Betrieb von Partybooten untersagt und an Veranstaltungen dürfen nur noch maximal 15 Personen teilnehmen. Mit den Maßnahmen wollen die Behörden einem Anstieg der Neuinfektionszahlen entgegenwirken.