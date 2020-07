Thailand verlängert Corona-Notstand bis Ende August

München, 23.07.2020 | 09:56 | lvo

Der in Thailand bestehende Notstand soll um einen Monat verlängert werden. Um die Corona-Krise zu bewältigen, sei die Ausweitung notwendig, wie das Branchenportal FVW am Donnerstag berichtet. Damit bleibt auch die 14-tägige Pflichtquarantäne für Einreisende bestehen.



Der Corona-Notstand in Thailand gilt nun noch bis Ende August 2020. © Volkmann

Der Notstand gilt in dem beliebten Urlaubsland bereits seit Ende März und bleibt nun vorerst bis zum 31. August in Kraft. Dabei hat Thailand vergleichsweise wenige Covid-19-Fälle zu verzeichnen. Ob eine Einreise für Touristen aus Deutschland nach Aufhebung des Notstands wieder ohne die zweiwöchige Pflichtisolation erfolgen kann, ist noch unklar. Zunächst will sich Thailand lediglich für bestimmte Personengruppen öffnen. So sollen beispielsweise Arbeitskräfte aus dem benachbarten Ausland wie Myanmar und Kambodscha bald wieder einreisen dürfen.In Bahrain am Persischen Golf ist die Einreise nach der coronabedingten Schließung der Grenzen seit dem 22. Juli wieder vereinfacht möglich. Wie aus den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes zu entnehmen ist, dürfen Inhaber eines zuvor erteilten gültigen Visums wieder nach Bahrain einreisen, ohne dass ein Genehmigungsschreiben (Prior Permission Granted Letter) erforderlich ist. Die Erteilung der Visa on Arrival bleibt jedoch ausgesetzt. Für die notwendigen Covid-19-Tests bei Einreise sowie nach der zehntägigen Selbstquarantäne wird eine Gebühr von 75 Euro erhoben.