Einreise in die USA ohne Impfnachweis voraussichtlich ab Mai

Die Impfnachweisregelung bei der Einreise in die USA soll nicht weiter verlängert werden. Bereits Anfang Januar wäre die Einreisebestimmung ausgelaufen, doch die US-Regierung hat das Ende um vier Monate nach hinten verschoben. Eine weitere Verlängerung sei aktuellen Berichten zufolge aber unwahrscheinlich. Einreisende müssen voraussichtlich noch bis zum 11. Mai 2023 einen Impfnachweis erbringen.



Künftig sollen Touristinnen und Touristen ohne Impfnachweis in die Vereinigten Staaten einreisen.

Nur noch wenige Länder fordern bei der Einreise einen Impfnachweis. In den Vereinigten Staaten stimmte das Repräsentantenhaus für die Abschaffung der Regelung. Der Senat muss dieser Entscheidung allerdings noch zustimmen. Wie das Branchenportal Fvw berichtet, will US-Präsident Joe Biden noch bis zum 11. Mai an der Impfpflicht bei der Einreise festhalten.Touristinnen und Touristen, die in die Vereinigten Staaten reisen, benötigen neben dem Impfnachweis einen bis zum Tag der Ausreise gültigen (Kinder-)Reisepass. Dank des Visa-Waiver-Programms können unter anderem deutsche Staatsangehörige ohne Visum in die USA einreisen. Voraussetzung ist der Besitz eines elektronischen Reisepasses. Außerdem muss eine zusätzliche ESTA-Registrierung für 21 US-Dollar beantragt werden. Ab einer Aufenthaltsdauer von mehr als 90 Tagen ist ein Visum erforderlich.Reisende sollten beachten, dass die Maßnahmen zur Eindämmung von Infektionen nicht einheitlich geregelt sind. Jeder US-Bundesstaat hat seine eigenen Mittel und Wege gewählt. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass nur noch wenige Corona-Regeln in Kraft sind. Die Maskenpflicht ist weitgehend aufgehoben. Auch die meisten US-Fluggesellschaften verlangen keine Masken mehr. Kulturelle Einrichtungen, Sehenswürdigkeiten und Naturparks sind in der Regel für alle und ohne Einschränkungen zugänglich.