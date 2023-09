England: Streiks im öffentlichen Nahverkehr angekündigt

München, 25.09.2023 | 14:04 | twi

In Teilen Englands kommt es in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder zu Streiks im öffentlichen Nahverkehr. Unterschiedliche Gewerkschaften haben Arbeitskampfmaßnahmen von Überstundenverboten bis hin zu Arbeitsniederlegungen angekündigt. Im englischen Bus- und Bahnverkehr ist somit mit Verspätungen und Fahrtausfällen zu rechnen.



In England stehen Ende September und im Oktober mehrere Streiktage an.

Mit dem Busunternehmen Go North East beginnt die Streikphase in England. Das Lokal- und Regionalbusunternehmen wird vom 30. September bis zum 6. Oktober sowie vom 14. bis zum 20. Oktober bestreikt. Alle sechs Depots von Go North East werden von der Arbeitskampfmaßnahme betroffen sein. Damit wird es im Nordosten des Landes in den Regionen Durham, Cumbria, Northumberland, North Yorkshire sowie Tyne and Wear zu massiven Behinderungen im ÖPNV kommen. Betroffen sind demnach auch die Großstädte Newcaste upon Tyne und Sunderland. Ebenfalls für den 30. September sowie für den 4. Oktober hat die Lokführergewerkschaft Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) zu einem landesweiten Bahnstreik aufgerufen, der mehrere Bahnunternehmen wie die Great Western Railway, Greater Anglia oder auch den Gatwick Express lahmlegen soll.Für den 29. September sowie vom 2. bis zum 6. Oktober wurde von der ASLEF zudem ein Überstundenverbot angekündigt. Dieser soll ebenfalls zu massiven Verspätungen und Fahrtausfällen führen. Darüber hinaus hat die Gewerkschaft National Union of Rail, Maritime and Transport Workers für den 4. und 6. Oktober gewerkschaftlich organisierte Angestellte der Londoner U-Bahn zu einer Arbeitsniederlegung aufgefordert. Somit ist auch im Londoner U-Bahn-Verkehr mit Behinderungen zu rechnen. Hintergrund der Streikwelle in England sind Forderungen nach einer besseren Bezahlung, gegen Arbeitsplatzstreichungen und damit einhergehende Sicherheitsmängel sowie für bessere Arbeitsbedingungen mit ausreichenden Pausenzeiten und kürzeren Arbeitsschichten.Reisende, die an den Streiktagen auf öffentliche Verkehrsmitten in den betroffenen Regionen angewiesen sind, sollen sich im Vorfeld über ihre geplante Verbindung informieren und gegebenenfalls Alternativen ins Auge fassen. Vor allem die Anreise zum Flughafen Gatwick mit dem Gatwick Express wird sich während des Streiks als problematisch erweisen. Als Alternative können beispielsweise Busse, Taxis oder Mietwagen genutzt werden. Zudem sollten Reisende beachten, dass es auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten zu vereinzelten Einschränkungen im Bahn- und Busverkehr kommen kann.