Finnland hebt alle Corona-Maßnahmen auf

München, 02.03.2022 | 10:00 | twi

Als letztes nordisches Land hat Finnland alle pandemiebedingten Einschränkungen aufgehoben. Seit dem 1. März gelten damit anstatt verpflichtender Infektionsschutzmaßnahmen nur noch Empfehlungen der Regierung. Für die Einreise wendet das Land jedoch die von der Europäischen Union vorgeschlagene 3G-Regel an.



Mit der neuen Regelung entfallen alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im Land. Restaurants und Bars dürfen Gäste somit wieder ohne Einschränkungen hinsichtlich Öffnungszeiten, Alkoholausschank und Kapazität bewirten. Ebenso entfällt die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen sowie öffentlichen Verkehrsmitteln. Alle Regelungen werden durch Empfehlungen der Regierung ersetzt. So raten die finnischen Behörden auch weiterhin dazu, in Innenräumen oder dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Gleichzeitig empfiehlt die finnische Regierung, nach wie vor einen Abstand von einem bis zwei Metern untereinander einzuhalten und auf Händeschütteln zu verzichten. Restaurants und Bars müssen darüber hinaus mindestens bis Ende März sicherstellen, dass Gäste mit coronatypischen Symptomen nicht hereingelassen und Oberflächen regelmäßig gereinigt werden. Gäste müssen dazu die Möglichkeit haben, sich am Eingang die Hände zu desinfizieren.Die einzigen Corona-Regelungen, die in Finnland länger in Kraft bleiben, sind die Einreiseregeln, die von der Europäischen Union empfohlen wurden. Das bedeutet, dass für die Einreise nach Finnland die 3G-Regel greift. Urlauberinnen und Urlauber müssen demnach entweder gegen COVID-19 geimpft, von der Krankheit genesen oder negativ auf sie getestet worden sein. Am 2. März wurde die Sieben-Tage-Inzidenz in Finnland mit 576,4 angegeben, weshalb das Land für das Robert Koch-Institut noch bis zum 3. März als Hochrisikogebiet zählt. Von den etwa fünfeinhalb Millionen Finninnen und Finnen sind derzeit etwas mehr als drei Viertel vollständig gegen COIVD-19 geimpft. Etwa die Hälfte der Bevölkerung hat zudem eine Auffrischungsimpfung erhalten.Finnlands Regierung schließt sich mit der Neuausrichtung ihres Corona-Kurses damit den anderen nordischen Staaten an. Bereits Anfang Februar hatte Dänemark fast alle pandemiebedingten Beschränkungen abgeschafft, Norwegen und Schweden waren kurz darauf nachgezogen. In der vergangenen Woche entfielen schließlich auch in Island alle Corona-Schutzmaßnahmen. Lediglich hinsichtlich der Einreisebestimmungen herrschen in Nordeuropa noch unterschiedliche Maßgaben.