Finnland hebt alle Einreisebeschränkungen auf

München, 22.06.2022 | 10:09 | soe

Finnland lässt am 30. Juni alle verbliebenen Einreiserestriktionen auslaufen, die im Zuge der Corona-Pandemie erlassen worden waren. Damit müssen Urlauber und Urlauberinnen aus Deutschland keinen 3G-Nachweis mehr vorzeigen, wenn sie in das skandinavische Land einreisen wollen. Die Auflagen fallen pünktlich zum Beobachten des Phänomens der Mitternachtssonne.



Mit der Lockerung dürfen wieder alle Einreisenden, unabhängig von ihrem Herkunftsland oder ihrem Impfstatus, nach den vor der Pandemie gültigen Regelungen nach Finnland kommen. Für deutsche Reisende sowie andere EU-Bürger und -Bürgerinnen bedeutet dies, dass für Aufenthalte von bis zu drei Monaten nur ein gültiger Personalausweis benötigt wird. Noch bis zum 30. Juni muss bei der Einreise zusätzlich der Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung, eine binnen der letzten sechs Monate erfolgte Genesung oder einen maximal 72 Stunden alten PCR- oder Antigentest vorgelegt werden.Auch innerhalb des Landes gibt es kaum noch coronabedingte Restriktionen zu beachten. Bereits seit dem 1. März gilt keine Maskenpflicht mehr in öffentlichen geschlossenen Räumen, der Mund-Nase-Schutz wird nur noch für Personen mit vermuteten oder bestätigten COVID-Infektionen empfohlen. Selbst in öffentlichen Verkehrsmitteln muss die Maske nicht mehr getragen werden, es herrscht jedoch weiterhin eine Empfehlung. Für Geschäfte gelten keinerlei Beschränkungen hinsichtlich des Zugangs oder der Kapazitätenauslastung mehr, auch Restaurants und Bars dürfen ihre Gäste wieder ohne Corona-Nachweiskontrolle oder begrenzte Öffnungszeiten bewirten.Die Lockerung der Einreisebestimmungen kommt pünktlich für Touristen und Touristinnen, die in diesem Jahr in Finnland das Phänomen der Mitternachtssonne beobachten möchten. Dabei bleibt es in der Zeit um die Sommersonnenwende 24 Stunden am Tag hell, zu beobachten ist das Naturschauspiel in den Regionen nördlich des Polarkreises. Reisende können die Mitternachtssonne beispielsweise in Rovaniemi zwischen Ende Mai und Mitte Juli erleben, in Inari sogar etwas länger zwischen Mitte Mai und Ende Juli.