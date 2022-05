Frankreich: Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln entfällt

München, 12.05.2022 | 11:51 | twi

In Frankreich wird zum Beginn der kommenden Woche die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln abgeschafft. Danach wird die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in Zügen, Bussen oder Flugzeugen durch eine Empfehlung ersetzt. Grund für die Lockerungen ist laut dem Gesundheitsministerium eine verbesserte Infektionslage im Land.



Mit dem Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln muss in Frankreich nur noch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. In allen anderen Bereichen gilt laut Gesundheitsminister Olivier Véran nur noch eine Empfehlung zum Tragen einer Maske. Die Pandemie und die fünfte Infektionswelle in Frankreich seien zwar noch nicht vorbei, die verbesserte Lage sorge aber dafür, dass man aufatmen könne. Die Lockerung der Maskenpflicht „entspricht unserer Strategie, die Einschränkungen weiter abzubauen“, so Véran. Bei Flugreisen in Staaten, in denen nach wie vor eine Maskenpflicht in Verkehrsmitteln gilt, sind die jeweiligen Airlines für die Umsetzung zuständig. In Frankreich sind nur noch wenige Corona-Regelungen in Kraft. Neben der Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sind diese Bereiche auch die einzigen, in denen noch eine 3G-Nachweispflicht gilt.Wer nach Frankreich einreisen möchte, muss noch immer einen 3G-Nachweis erbringen. Eine doppelte Impfung gegen COVID-19 wird dabei jedoch nur neun Monate lang akzeptiert, anschließend ist eine Auffrischungsdosis notwendig, die unbegrenzt gültig ist. Die Gültigkeit von Genesungsnachweisen liegt zwischen elf Tagen und sechs Monaten. Als Testnachweis wird entweder ein maximal 72 Stunden alter PCR- oder ein höchstens 48 Stunden alter Antigentest akzeptiert. Für den 3G-Nachweis empfiehlt sich entweder die Nutzung der französischen Corona-App TousAntiCovid oder der deutschen CovPass- beziehungsweise der Corona-Warn-App. Zudem müssen alle Personen, die über den Luftweg ankommen, ihre Einreise über das European Digital Passenger Locator Form (dPLF) anmelden. Für die französischen Überseegebiete gelten jedoch teils abweichende Einreiseregelungen und Maßnahmen vor Ort.In den letzten Wochen hat sich die Infektionslage in Frankreich zusehends entspannt. Noch bis Mitte April lag die Sieben-Tage-Inzidenz über 1.000, mit Stand vom 12. Mai beträgt sie nur noch 379,6, das ist der niedrigste Wert seit Dezember 2021. Von den etwa 67,5 Millionen Französinnen und Franzosen waren am 10. Mai 78,3 Prozent vollständig gegen COVID-19 geimpft, 56 Prozent haben bereits ihre Auffrischungsdosis erhalten.