Frankreich: Generalstreik am 19. Januar angekündigt

Angesichts der geplanten Rentenreform in Frankreich haben alle großen Gewerkschaften am 19. Januar umfassende Streiks angekündigt. Diese sollen unter anderem den Transportsektor sowie den öffentlichen Dienst betreffen. Damit rufen die größten Arbeitnehmerverbände des Landes das erste Mal seit zwölf Jahren gemeinsam zu Protesten auf.



In Frankreich kommt es am 19. Januar zu einem landesweiten Streik.

Insgesamt haben sich zehn Gewerkschaften zu dem Aufruf eines groß angelegten Generalstreiks zusammengeschlossen. In Paris wurde in diesem Rahmen eine zentrale Großdemonstration angekündigt. Reisende müssten laut der Pariser Tageszeitung Le Parisien mit einem „schwarzen Donnerstag“ rechnen, da auch der Bahn- und Flugverkehr von der Streikmaßnahme betroffen sein werden. Die großen Gewerkschaften würden sich gar einen „Null-Transport-Tag“ wünschen. Wie sich die Proteste konkret auf den Verkehr auswirken, ist indes jedoch noch nicht bekannt. Es wird jedoch von einem eingeschränkten ÖPNV in und um Paris berichtet. Die staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF hat bisher noch keine Fahrplanänderungen bekanntgegeben und ebenso noch keinen Notfahrplan veröffentlicht. Auch im Flugverkehr beraten Gewerkschaften noch über konkrete Maßnahmen, es kann jedoch zu umfassenden Arbeitsniederlegungen bei Air France sowie an den großen Flughäfen des Landes kommen.Der französische Fernsehsender TF1 berichtet, dass vor allem im Verkehrssektor Maßnahmen diskutiert werden, die über den 19. Januar hinausgehen. So spräche die zweitgrößte französische Gewerkschaft CGT in ihrer Streikmitteilung etwa von einer unbegrenzten Dauer des Protests. Reisende sollten sich regelmäßig über Neuigkeiten zu den geplanten Maßnahmen informieren und ihre gebuchten Zug- oder Flugverbindungen im Auge behalten. In größeren Städten kann es durch den Generalstreik zu Straßensperrungen und massiven Verkehrsbehinderungen kommen. Zudem ist es wahrscheinlich, dass durch ausfallende ÖPNV-Angebote lange Staus in Ballungsräumen entstehen. Von den Demonstrationen sollten sich Urlauberinnen und Urlauber unbedingt fernhalten, da Zusammenstöße zwischen Protestierenden und der Polizei im Bereich des Möglichen liegen.Grund für die großangelegten Proteste ist die geplante Rentenreform der Regierung um Staatspräsident Emmanuel Macron. Diese sieht vor, das Renteneintrittsalter von derzeit 62 Jahren auf 64 Jahre zu erhöhen. In der Opposition wird dieser Plan stark kritisiert. Das erklärte Ziel der Proteste ist es, die französische Regierung dazu zu drängen, die Reform zu verwerfen. Der 19. Januar soll dabei nur der Auftakt einer längeren Protestwelle werden.