Frankreich lockert Impfpass- und Maskenpflicht

04.03.2022

Frankreichs Premierminister Jean Castex hat eine umfassende Lockerung der Corona-Maßnahmen angekündigt. So werden am 14. März die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in den meisten Innenräumen sowie der Impfpass zum Betreten vieler Einrichtungen abgeschafft. Der Schritt wird mit einer deutlich verbesserten epidemiologischen Situation im Land begründet.



In Frankreich entfällt in den meisten Bereich die Impfpass- sowie die Maskenpflicht.

Damit ist es nicht länger erforderlich, beim Besuch von Restaurants und anderen gastronomischen Betrieben sowie von Einkaufszentren und Freizeiteinrichtungen einen Nachweis über eine vollständige Impfung gegen oder eine Genesung von COVID-19 zu erbringen. In Fernzügen und -bussen sowie Flugzeugen entfällt die Impfpass-Pflicht ebenso. Personen, die Angehörige in Krankenhäusern oder Alten- beziehungsweise Pflegeheimen besuchen möchten, müssen jedoch zum Schutz vulnerabler Gruppen weiterhin einen 3G-Nachweis erbringen. Gesundheitsminister Olivier Véran sagte dazu, dass die 3G-Regelung in diesen Bereichen entfallen werde, wenn die Intensivstationen weniger ausgelastet seien und keine neue Variante grassiere. Nach bisherigen Einschätzungen soll der Gesundheitspass, der über Impfung, Genesung oder Negativtest informiert, daher vor Juli vollständig abgeschafft werden.Ebenso wird die Maskenpflicht in Innenräumen ab dem 14. März nicht länger erforderlich sein. In den meisten Bereichen, in denen derzeit noch ein Mund-Nase-Schutz getragen werden muss, wird dies ab Mitte März nicht mehr verlangt. Ausnahmen gelten lediglich im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, in Flugzeugen sowie in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen. Zum 28. Februar war bereits die Maskenpflicht in allen Bereichen, in denen ein 2G-Nachweis erbracht werden muss, abgeschafft worden. Im Februar hatte es schon einige weitere Lockerungen in Frankreich gegeben. So dürfen seitdem wieder Konzerte stattfinden und Nachtclubs öffnen, in der Gastronomie sind zudem wieder Stehplätze erlaubt.Nachdem am 26. Januar der Höhepunkt der fünften Infektionswelle mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 3.805,7 gemessen wurde, befinden sich die Infektionszahlen in Frankreich in einem stetigen Abwärtstrend. Am 4. März wurde ein Inzidenzwert von 542,3 gemeldet, das ist der niedrigste Wert seit dem 19. Dezember 2021. Von den etwa 67,5 Millionen Französinnen und Franzosen sind 77,6 Prozent vollständig gegen COVID-19 geimpft, 52,2 Prozent haben zudem eine Booster-Impfung erhalten. Über ein Drittel der französischen Bevölkerung hat sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert.