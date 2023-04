Frankreich: Streik in den Mai

München, 27.04.2023 | 16:35 | spi

In Frankreich setzt sich der Generalstreik fort. Vor allem am 28. April sowie am 1. und 4. Mai werden die Menschen erneut gegen die Rentenreform protestieren. Während die Streikbeteiligung in den letzten Wochen stark zurückging, sollen die Ausmaße des Arbeitskampfes am 1. Mai wieder zunehmen. Ab dem 28. April müssen Frankreich-Reisende dementsprechend wieder mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Auch die Bahn wird betroffen sein und an Tankstellen kann es weiterhin zu Spritengpässen kommen.



Die nächsten Streiks in Frankreich finden kurz vor und während der ersten Maiwoche statt.



Flugverkehr mit Einschränkungen



Die Streiks an den Flughäfen beginnen am 30. April und dauern bis zum 2. Mai an. Betroffen sind vor allem die Airports Beauvais, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nizza, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly und Toulouse. Fluggäste müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Falls Passagierinnen und Passagiere von Streikmaßnahmen betroffen sind, sollten sie sich mit ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter in Verbindung setzen.



Beeinträchtigter Nahverkehr und Spritengpässe



Zwischen dem 28. April und dem 4. Mai streiken die Beschäftigten der französischen Bahn. Die Hauptstreiktage sind auf den 28. April sowie den 1. und 4. Mai gelegt. In Anbetracht der letzten Streiks werden die Beeinträchtigungen aber geringer ausfallen. Am 20. April fuhren trotz des Ausstandes noch 80 Prozent der Fernzüge nach Plan. Reisende werden dennoch gebeten, sich über ihren Zugstatus zu informieren. Das gilt insbesondere für Bahngäste, die am 1. Mai in Frankreich unterwegs sind.

