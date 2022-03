Griechenland schafft Einreiseformular PLF zum 15. März ab

München, 04.03.2022 | 08:35 | soe

Griechenland lockert zur Mitte dieses Monats die Einreisebestimmungen für Urlauberinnen und Urlauber. Ab dem 15. März muss das Einreiseformular „Passenger Locator Form“ (PLF) nicht mehr ausgefüllt werden. Wie Griechenlands Tourismusminister Vassilis Kikilias am 3. März bekanntgab, gilt die Lockerung für alle Einreisenden unabhängig von ihrem Abreiseland. Damit wird für die Einreise nach Griechenland nur noch ein 3G-Nachweis benötigt.



In einer Erklärung gab der griechische Tourismusminister bekannt, dass die Behörden mit der Lockerung einer Empfehlung des Expertenausschusses des Gesundheitsministeriums folgen. Wie die Greek Travel Pages berichten, erhofft sich das beliebte Urlaubsland dadurch eine Erleichterung des Einreiseprozesses. Künftig solle sich an den Grenzen nur noch auf die Kontrolle des geforderten 3G-Nachweises konzentriert werden. Das Passenger Locator Form war während der Corona-Pandemie als zwingende Einreisevoraussetzung eingeführt worden, um unter anderem die Kontaktnachverfolgung bei Infektionsketten zu ermöglichen. Reisende mussten in dem Formular persönliche Daten sowie Informationen über den Abreiseort, frühere Aufenthalte in anderen Ländern und die Adresse in Griechenland angeben, woraufhin ihnen ein QR-Code zugesandt wurde. Dieser ist noch bis inklusive 14. März bei der Einreise vorzuzeigen.Vom 15. März an sind für den Griechenland-Urlaub damit weniger bürokratische Vorbereitungen nötig. Wer aus Deutschland in den südeuropäischen Staat einreisen möchte und mindestens fünf Jahre alt ist, muss dann nur noch einen Nachweis nach dem 3G-Prinzip erbringen. Dafür werden Corona-Impfbescheinigungen entweder als digitales COVID-Zertifikat der EU oder in Form des gelben Internationalen Impfbuches akzeptiert, außerdem Genesungsbescheinigungen, die nicht älter als 180 Tage sind. Wer keines von beiden nachweisen kann, muss einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test oder einen höchstens 24 Stunden alten Antigen-Schnelltest vorlegen.Bereits zum 5. März tritt in Griechenland zudem eine weitere Lockerung in Kraft, dann entfällt in dem Urlaubsland die Maskenpflicht im Freien. Begründet wird der Schritt mit den fallenden Infektionszahlen, welche auch zur Lockerung der Einreisebestimmungen führen. Griechenland verzeichnet mit Stand zum 4. März eine Sieben-Tage-Inzidenz von 972,1 mit sinkender Tendenz.