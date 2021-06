Griechenland: Ausgangssperre soll ab Juli enden

München, 10.06.2021 | 08:14 | soe

Griechenland verkürzt die nächtliche Ausgangssperre ab dem 12. Juni um eine Stunde. Sie beginnt dann täglich erst um 1:30 Uhr und endet wie schon bisher um 5 Uhr morgens am Folgetag. Ab dem 1. Juli soll die Maßnahme dann gänzlich entfallen, wenn die Pandemielage es zulässt. Bereits ab kommendem Samstag gibt es nach einem Bericht der Greek Travel Pages zudem Lockerungen in der Gastronomie: Restaurants und Bars dürfen wieder Musik spielen.



Der stellvertretende griechische Minister für Zivilschutz, Nikos Hardalias, gab am 9. Juni im Rahmen einer Pressekonferenz des Gesundheitsministeriums mehrere anstehende Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekannt. So wird die nächtliche Ausgangssperre ab Samstag um eine Stunde verkürzt, dann dürfen die Menschen in Griechenland ihre Häuser erst ab 1:30 Uhr nur noch aus dringend notwendigen Gründen verlassen. Vorausgesetzt, dass sich die Pandemielage weiterhin positiv entwickelt, soll die Sperrzeit ab dem 1. Juli komplett entfallen. Griechenland verzeichnet seit rund einem Monat stetig sinkende Infektionszahlen.Ab dem 12. Juni ist es Restaurants, Cafés und Bars in Griechenland wieder gestattet, Musik abzuspielen. Dies war zuvor mit der Begründung verboten, dass eine erhöhte Umgebungslautstärke zu lauterem Sprechen und damit einer stärkeren Freisetzung von Aerosolen führe. Zudem würden die Menschen weniger Abstand halten, um sich zu verstehen. Die nun angekündigte Lockerung betrifft zunächst jedoch nur gastronomische Außenbereiche, auf denen es Sitzplätze gibt. Bei Zuwiderhandlungen drohen den Lokalen Geldstrafen oder Betriebsverbote.Ebenfalls ab kommendem Samstag wird die erlaubte Maximalkapazität für Veranstaltungen im Freien erhöht. Theateraufführungen und Live-Shows dürfen dann an Veranstaltungsorten mit bis zu 1.000 Plätzen höchstens 75 Prozent belegen, zuvor waren es nur 50 Prozent. Bei größeren Events mit bis zu 5.000 Plätzen ist eine Auslastung von 70 Prozent erlaubt. Obligatorisch bleibt dabei für das Publikum jedoch das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. An Hochzeiten und Taufen in Griechenland dürfen ab Juli wieder bis zu 300 Gäste teilnehmen.