Griechenland: Einreise mit Antigentest geplant

München, 16.06.2021 | 08:04 | soe

Griechenland will die Einreise für Urlauber vereinfachen, indem künftig auch negative Antigen-Schnelltestergebnisse anerkannt werden. Entsprechende Pläne kündigte der griechische Tourismusminister Harry Theoharis gegenüber den Greek Travel Pages an. Bereits in den nächsten Tagen wollen die Gesundheitsbehörden die günstigeren und schnelleren Antigentests als Alternative für PCR-Tests bei der Einreise zulassen.



Griechenland will bald neben PCR-Tests auch Antigen-Schnelltests für die Einreise anerkennen.

Anlässlich eines Treffens zu touristischen Themen mit dem Gouverneur von Zentralmakedonien äußerte Theoharis, dass der griechische Gesundheitsausschuss der Regierung in den kommenden Tagen die Anerkennung der Antigentests als Einreisevoraussetzung gestatten wird. PCR-Tests sollen ebenfalls weiterhin akzeptiert werden. Mit der Einreiseerleichterung wollen die Behörden Griechenlands vor allem finanzielle Hürden für einen Urlaub in Griechenland aus dem Weg schaffen. PCR-Tests sind in der Regel deutlich teurer als Antigen-Schnelltests, wodurch besonders die Reisekasse von Familien stärker belastet wird. Ab wann genau eine Einreise nach Griechenland mit einem negativen Schnelltestergebnis möglich sein wird, sagte der Minister noch nicht.Aktuell benötigen deutsche Urlauber für die Einreise nach Griechenland noch einen negativen PCR-Test, der in einem anerkannten Testlabor des Abreiselands durchgeführt wurde. Die Proben dürfen vor maximal 72 Stunden entnommen worden sein. Auch Zertifikate in deutscher Sprache werden akzeptiert, der darauf angegebene vollständige Name muss nach Angaben des Auswärtigen Amtes mit dem im Ausweisdokument übereinstimmen. Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen. Für Geimpfte und Genesene gelten erleichterte Regeln: Wer mindestens 14 Tage vor der Einreise seine finale Impfdosis erhalten hat und dies dokumentarisch nachweisen kann, muss keinen zusätzlichen Test vorlegen. Für binnen der letzten neun Monate von einer Infektion genesene Personen gilt das ebenfalls.Mit zahlreichen Lockerungen wird Griechenland als Urlaubsziel für den Sommer 2021 wieder attraktiver. So sind die Hotels sowie Restaurants geöffnet und Strände zugänglich, Hygieneregeln sorgen jeweils für Sicherheit. Seit dem 12. Juni gilt die landesweite Sperrstunde nur noch zwischen 1:30 und 5 Uhr nachts, ab dem 1. Juli soll die Maßnahme voraussichtlich gänzlich entfallen. Die griechischen Behörden setzen sich intensiv für eine aktive Wiederbelebung des Tourismus im Land ein, der einen bedeutenden Teil der griechischen Wirtschaftsleistung ausmacht.