Griechenland erlaubt Einreise mit Schnelltest ab sofort

Griechenland macht die Einreise aus Deutschland deutlich einfacher. Ab sofort benötigen Reisende nur noch einen maximal 48 Stunden alten Antigen-Schnelltest oder einen Impf- beziehungsweise Genesungsnachweis, um in das Urlaubsland einreisen zu dürfen. Außerdem wird das Mindestalter für die Testpflicht wieder auf zwölf Jahre angehoben, womit Familien mit kleinen Kindern zusätzlich entlastet werden.



Gemäß einem ministerialen Beschluss vom 17. Juni akzeptiert Griechenland ab sofort neben PCR-Tests auch die günstigeren und schnelleren Antigen-Tests für die Einreise. Letztere dürfen bei der Ankunft nicht älter als 48 Stunden sein. Wer sich für einen PCR-Test entscheidet, muss dessen Proben maximal 72 Stunden vor der Einreise entnehmen lassen. Vor mindestens 14 Tagen vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte sowie in den letzten zwei bis neun Monaten von ihm Genesene benötigen keinen zusätzlichen Test.Zeitgleich hat die griechische Regierung das Mindestalter für die Testpflicht wieder auf zwölf Jahre angehoben. Diese Altersgrenze galt bereits bis Ende April dieses Jahres, danach hatte die Zivilluftfahrtbehörde HCAA in ihren Bestimmungen für den Flugverkehr schon von Kindern ab sechs Jahren ein negatives Corona-Testergebnis gefordert. Da zu diesem Zeitpunkt nur die kostenintensiveren PCR-Tests anerkannt wurden, stieß die Regelung bei Tourismusunternehmen innerhalb Griechenlands auf massive Kritik. So fürchtete beispielsweise der Hotelierverband POX das Wegbleiben von Urlauber-Familien mit Kindern aus Kostengründen. Mit der Testpflicht ab zwölf Jahren orientiert sich Griechenland nun an den Empfehlungen der Europäischen Union.Seit dem 20. Juni wird Griechenland zudem vom Robert Koch-Institut nicht mehr als Corona-Risikogebiet eingestuft. Damit entfällt die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Rückkehrende Urlauber müssen somit keine digitale Einreiseanmeldung mehr ausfüllen, es gelten in Deutschland keine Quarantäne- oder Testpflicht bei der Einreisende. Flugpassagiere müssen jedoch der generellen Testpflicht nachkommen, die unabhängig vom Risikostatus des Abfluglandes gilt. Geimpfte und Genesene sind hierbei ausgenommen.