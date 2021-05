Griechenland impft größere Inseln Kreta, Rhodos und Kos durch

München, 12.05.2021 | 09:48 | soe

Griechenland treibt sein Impfprogramm auf den Inseln weiter voran. Nachdem bereits rund 70 kleinere Inseln bei der Impfstoffverteilung bevorzugt berücksichtigt worden waren, sollen nun auch die größeren Inseln wie Kreta, Rhodos und Kos durchgeimpft werden. Das als „Operation Blue Freedom“ betitelte Programm sieht die Immunisierung der meisten Inselbewohner Griechenlands über 18 Jahren bis Ende Juni vor.



Griechenland will bis Ende Juni die meisten der 19 großen Inseln vollständig impfen.

Kurz vor der offiziellen Wiederöffnung Griechenlands für den internationalen Tourismus geht die Operation Blue Freedom in eine neue Phase über. Auf etwa 70 kleineren Inseln des Landes mit einer Einwohnerzahl bis 10.000 wurde bereits allen Bewohnern über 18 Jahren ein Impfangebot unterbreitet, nun rückt der Fokus auf die größeren Eilande. Wie der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis in einer offiziellen Mitteilung vom 11. Mai bekanntgibt, ist das Ziel die Durchimpfung der meisten erwachsenen ständigen Inselbewohner bis Ende Juni 2021. Damit will die Regierung vor allem den Tourismus unterstützen und die Außenwirkung Griechenlands als sicheres Reiseziel für den Sommerurlaub stärken.Zum jetzigen Stand sind nach Angaben der griechischen Regierung bereits auf 32 Inseln die Impfungen abgeschlossen, bis Ende Mai sollen 36 weitere Eilande diesen Status erreichen und damit als „coronafrei“ gelten. Anschließend werden die Kapazitäten der Impfteams auf die 19 größten Inseln Griechenlands konzentriert, auf denen insgesamt mehr als 700.000 Menschen leben. Bis Ende Juni soll auch diese Phase mit Ausnahme der bevölkerungsreichsten Insel Kreta abgeschlossen sein. Zum Einsatz kommt dabei der Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson, welcher bereits nach der Gabe einer einzigen Dosis Schutz bietet. Die Impfung ist keine Pflicht, die meisten Griechen nehmen das Angebot jedoch an, da viele Arbeitsplätze am Tourismus hängen.Ab dem 14. Mai entfällt bei der Einreise aus EU-Staaten nach Griechenland die Quarantänepflicht, von der seit dem 19. April bereits die Ankommenden an bestimmten Flughäfen befreit sind. Ab dem 15. Mai darf dann auch wieder zwischen den einzelnen Regionen des Landes frei gereist werden. Seit dem 3. Mai ist Restaurants und Cafés die Bewirtschaftung ihrer Außenbereiche wieder gestattet. Hotels und bewirtschaftete Strände in Griechenland öffnen unter Hygieneauflagen ebenfalls wieder, an Stränden herrscht dabei keine Maskenpflicht.