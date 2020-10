Corona-Maßnahme: Landesweite Maskenpflicht im Freien in Griechenland

München, 23.10.2020 | 13:35 | soe

Griechenland verhängt ab Samstag, 24. Oktober, eine landesweite Maskenpflicht. Mit der Maßnahme soll ein weiteres Ansteigen der Infektionszahlen mit dem Coronavirus verhindert werden. Zudem führt die griechische Regierung für einzelne Regionen eine nächtliche Ausgangssperre ein.



In Griechenland gilt ab dem 24. Oktober eine landesweite Maskenpflicht im Freien.

Der Mund-Nase-Schutz musste bislang bereits in einigen Regionen Griechenlands unter freiem Himmel getragen werden, so ist schon seit Anfang September auf der Urlaubsinsel Kreta die Maske fast überall Pflicht . Nun wurde die strikte Regelung auf das gesamte Staatsgebiet Griechenlands ausgeweitet. Darüber hinaus erließen die Behörden eine nächtliche Ausgangssperre für mehrere Regionen, zu denen besonders die Ballungsgebiete zählen. Betroffen sind auch die Region Attika mit der Hauptstadt Athen sowie das Gebiet rund um Thessaloniki.Das nächtliche Ausgangsverbot gilt täglich zwischen 0:30 Uhr und 5 Uhr, ausgenommen sind allerdings Personen, die nachts arbeiten. Sie müssen im Fall einer Kontrolle einen Nachweis ihres Arbeitgebers vorlegen können. Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte die Maßnahmen am Abend des 22. Oktober in einer Fernsehansprache verkündet. Er richtete dabei einen dringenden Appell vor allem an die jüngere Bevölkerung, sich diszipliniert an die Maskenpflicht sowie die weiteren Vorgaben zu halten.