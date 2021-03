Griechenland ermöglicht Sommerurlaub 2021

München, 26.03.2021 | 12:24 | rpr

Nachdem bereits Anfang März eine touristische Wiederöffnung Griechenlands für den 14. Mai bekanntgegeben wurde, stehen nun konkrete Öffnungspläne fest. Diese teilte der griechische Tourismusminister Harry Theoharis am Mittwoch, den 24. März, mit. Sie umfassen unter anderem spezifische Regelungen zur Einreise und sollen einen sicheren Sommerurlaub 2021 in Griechenland ermöglichen.



Griechenland verkündet für den Mai konkrete Öffnungspläne.

Um im Zuge der Corona-Pandemie trotz touristischen Neustarts die Sicherheit im Land zu gewährleisten, teilte Theoharis grundlegende Aspekte des Öffnungsplans mit. Demnach soll die Einreise quarantänefrei für vollständig Geimpfte, bereits von einer Corona-Infektion Genesene sowie für Reisende mit negativem PCR-Test möglich sein. Darüber hinaus wird es an den Grenzen zu stichprobenartigen Corona-Tests kommen, die durch das EVA-System ermittelt werden. Dabei handelt es sich um ein Screening- und Testprogramm, das angibt, welche Reisende getestet werden sollten. Weiterhin teilte der Tourismusminister mit, dass Griechenland im Vergleich zum Vorjahr über weitaus mehr Corona-Schnelltests verfüge. Ebenso stehen weiterhin Quarantänehotels zur Verfügung, in denen auftretende Infektionsfälle isoliert werden können.Aktuell befindet sich Griechenland bis vorerst 29. März in einem landesweiten Lockdown. Demzufolge gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr, auch gastronomische Einrichtungen bleiben weiterhin geschlossen. Dennoch wird das öffentliche Leben allmählich wieder hochgefahren. So dürfen Friseure und Kosmetiksalons seit dem 22. März Kunden unter Auflage der gängigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen wieder empfangen, ebenso stehen seit diesem Datum auch archäologische Stätten wieder offen. Damit ist es Besuchern mit Voranmeldung gestattet, diese im Freien zu besichtigen. Hotels sind unter Einhaltung von Hygiene-, Abstands- und Auslastungsbeschränkungen geöffnet und müssen sich an spezielle Hygieneprotokolle halten.Neben archäologischen Stätten, die sich über das gesamte Land verteilen, ist Griechenland insbesondere für seine malerischen Inseln bekannt. Eilande wie Rhodos, Kos und Kreta ziehen mit ihren romantischen Buchten insbesondere Strandurlauber an. Darüber hinaus bietet sich das ägäische Archipel auch für aktive Reisen an: Dank zerklüfteter Landschaften und zahlreicher historischer Stätten sind die Inseln vor allem für Radtouren und Wanderungen beliebt.