Griechenland-Urlaub ab 1. Juli wieder möglich

Griechenland hat einen Wiedereinstieg in den Tourismus beschlossen. Wie das Branchenmagazin FVW berichtet, will die griechische Regierung das Land wieder für ausländische Besucher öffnen. Los geht es am 1. Juli.



Staatsminister Giorgos Gerapetritis kündigte den Neustart am Mittwoch im Parlament an. Noch sind keine Einzelheiten zum Start der Urlaubssaison bekannt, diese wolle die Regierung in Athen bis zum 15. Mai mitteilen. Zunächst müssen noch hygienische Rahmenbedingungen – beispielsweise für Flüge – in Zeiten der Corona-Pandemie geklärt werden. Der griechische Tourismussektor kann obendrein mit finanzieller Unterstützung rechnen, wie es in dem Bericht heißt.Wie bei allen Lockerungen der Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung von Covid-19 unterliegt auch die Öffnung des griechischen Tourismus den aktuellen Entwicklungen. Dies ist auch bei den ersten Wiedereröffnungen in Deutschland der Fall: Bleibt die Infektionslage stabil, so sind Bayern, Mecklenburg-Vorpommern sowie Niedersachsen ab Pfingsten wieder für Urlauber aus ganz Deutschland zugänglich.