Indonesien: Keine Corona-Versicherung mehr nötig

München, 08.07.2022 | 10:05 | twi

Der südostasiatische Inselstaat Indonesien hat seine Einreisebedingungen gelockert. Ab sofort wird bei der Ankunft kein Nachweis über eine Corona-Versicherung mehr verlangt. Um das Land ohne Quarantäne bereisen zu können, muss jedoch nach wie vor zwingend eine vollständige Impfung gegen COVID-19 nachgewiesen werden.



In Indonesien muss keine Corona-Versicherung mehr vorgelegt werden.

Für die Einreise nach Indonesien hatten die Behörden bis zuletzt eine Krankenversicherung verlangt, die COVID-19-Behandlungen abdeckte. Diese wird ab sofort nicht mehr benötigt. Somit müssen vollständig geimpfte Urlauberinnen und Urlauber bei der Einreise lediglich ihren Impfnachweis vorlegen, eine Testpflicht besteht seit Mitte Mai nicht mehr. Wer nicht oder nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, kann zwar ebenfalls ohne vorherigen Test in den Inselstaat einreisen, muss sich jedoch für fünf Tage in einem von der Regierung vorgegebenen Quarantänehotel auf eigene Kosten isolieren. Am vierten Tag wird ein PCR-Test auf Selbstkostenbasis durchgeführt, ist dieser negativ, dürfen sich auch Ungeimpfte frei im Land bewegen. Bei der Ankunft wird Reisenden gegen Vorlage des Reisepasses für umgerechnet etwa 30 Euro ein Touristenvisum ausgestellt.Alle Touristinnen und Touristen müssen sich vor der Einreise über die App PeduliLindungi registrieren. Diese dient einerseits der Kontaktnachverfolgung und wird andererseits zum Hinterlegen von Impfzertifikaten und Testergebnissen empfohlen. Zusätzlich sollten Reisende etwaige Impfungen und Testzertifikate stets in einer englischsprachigen Übersetzung mit sich führen. Nach der Landung werden Ankommende auf COVID-19-Symptome untersucht und die Körpertemperatur gemessen. Bei Verdacht auf eine Infektion wird ein verpflichtender PCR-Test angeordnet. Derzeit gilt in Indonesien in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie öffentlich zugänglichen Innenräumen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes, zusätzlich gilt ein Abstandsgebot von anderthalb Metern zu anderen Personen. Nicht vollständig geimpfte Personen benötigen für Inlandsreisen einen Negativtest auf das Coronavirus, zudem muss die App PeduliLindungi bei Reisen innerhalb Indonesiens genutzt werden. Bei Inlandsflügen ist eine in der App ausgefüllte Indonesia Health Alert Card notwendig. Grundsätzlich gilt in Indonesien, dass ein Genesungsnachweis keinen Impfnachweis ersetzt.Der größte Inselstaat der Welt ist derzeit kaum von COVID-19 betroffen. Im Februar hatte es die stärkste Infektionswelle mit einer Maximalinzidenz von 141 gegeben, seit Mitte April hat die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert zehn nicht mehr überschritten und wird aktuell mit 5,5 angegeben. Von den etwa 276 Millionen Indonesierinnen und Indonesiern sind etwas mehr als 60 Prozent vollständig gegen das Coronavirus geimpft, eine Auffrischungsimpfung haben etwas weniger als 20 Prozent der Bevölkerung erhalten.