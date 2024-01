Indonesien: Neues Visum erleichtert Einreise langfristig

München, 04.01.2024 | 12:35 | twi

Die indonesischen Behörden haben Ende Dezember 2023 ein neues Visum eingeführt. Dieses gestattet über den Zeitraum von fünf Jahren mehrere Einreisen und verdoppelt die maximale Aufenthaltsdauer in dem südostasiatischen Land. So soll der Tourismus in Indonesien langfristig gestärkt werden.



Das neue Fünfjahresvisum richtet sich sowohl an Urlauberinnen und Urlauber als auch an Geschäftsreisende. Mit dem Visum ist eine mehrfache Einreise nach Indonesien innerhalb der fünfjährigen Gültigkeit möglich. Gleichzeitig wurde die maximale Aufenthaltsdauer des bisherigen Touristenvisums von 30 Tagen auf 60 Tage verdoppelt. Mit der neuen Einreiseerlaubnis geht auch ein vereinfachter Online-Beantragungsprozess mit Kreditkartenzahlung einher. Die grundlegende Änderung in der indonesischen Visapolitik soll die Attraktivität für internationale Reisende stärken und den Tourismus sowie die allgemeine Wirtschaft im Land weiter ankurbeln.Die Einreisen nach Indonesien konnten im Jahr 2023 die Erwartungen von 8,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern übertreffen, am Ende wurden knapp zehn Millionen Reisende begrüßt. Dennoch bleibt das Land hinter seinen Nachbarn zurück. So verzeichnete Vietnam über elf Millionen Einreisen, Malaysia zog bis September bereits mehr als 14 Millionen Menschen an und Thailand besuchten 24 Millionen Reisende. Indonesien hat sich angesichts des touristischen Wettbewerbs in Südostasien das Ziel gesteckt, bis 2025 40 Millionen ausländische Besucherinnen und Besucher zu empfangen und sich als Top-Reiseziel zu etablieren. Das Fünfjahresvisum soll zum Erreichen dieses ambitionierten Plans beitragen.Mehrere weitere Länder in Südostasien befinden sich derzeit ebenfalls in einem Evaluierungsprozess hinsichtlich ihrer Einreisebestimmungen. Flexiblere Touristenvisa sind zum Beispiel ebenfalls in Malaysia, Singapur sowie Thailand geplant oder bereits umgesetzt. Der Trend in Südostasien zeigt, dass die Visapolitik im touristischen Wettbewerb gezielt und strategisch genutzt werden kann, um sich für internationale Reisende attraktiver zu positionieren.